Украинский дрон уничтожил "глаз мордора": ВСУ на Херсонщине испепелили "Муром-П" ВС РФ (видео)

Российские военные развернули комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-П" и круглосуточно следили за передвижениями Сил обороны в Херсонской области.

В Херсонской области российские военные обеднели на один комплекс "Муром-П". Его уничтожил беспилотник украинского производства FPV-дрон. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

На опубликованных кадрах видно, как "птичка" украинского производства на скорости влетает в скрытый на высоте комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-П" оккупантов и взрывается.

"Силы обороны продолжают превращать технику россиян в металлолом. На этот раз FPV-дрон украинского производства уничтожил вражеский "глаз мордора". Именно так называют "Муром-П", который позволяет оккупантам круглосуточно наблюдать за территорией и продвижением украинских войск. Горжусь украинскими разработками", — сообщил Федоров.

Министр цифровой трансформации отметил, что продолжается работа, чтобы таких дронов у Сил обороны было больше и поблагодарил тех, кто донатит на проект "Армия дронов".

Комплекс "Муром-П": что известно

Комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-П" имеет тепловизор и камеру с зумом. Он может работать автономно с элеваторов и других высоких объектов. Комплекс видит человека на 10 км камерой и на 4 км тепловизором. Комплекс поставляется российским разработчиком и производителем специальной техники и беспилотных летательных аппаратов "Стилсофт".

"Муром-П" быстро разворачивается и предназначен для круглосуточного дистанционного видеотепловизионного наблюдения, контроля и охраны открытых участков местности, подступов, периметров и путей передвижения к объектам.

Фото: Скриншот

Напомним, что ВСУ наступают на 3 участках фронта иуспешно ведут контрнаступательные действия вдоль административной границы между Запорожской и Донецкой областями и продолжают удерживать позиции в районе Антоновского моста.

Также на Херсонщине российские военные на танке влетели в столб и накивали пятки. Танк добили пограничники ГПСУ с использованием дрона со взрывчаткой.