Операция UNIFIER: с 2015 года в Канаде подготовили 36000 украинских бойцов, — Минобороны

С 24 февраля прошлого года миссия была приостановлена, однако около 3000 военнослужащих все же прошли индивидуальную и коллективную подготовку.

С 2015 года в рамках проекта UNIFIER в Канаде были подготовлены более 36 000 украинских военнослужащих. В частности с 24 февраля прошлого года индивидуальную и коллективную подготовку прошли около 3000 украинских бойцов. Об этом 13 июля сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

В публикации отмечается, что с начала полномасштабной агрессии РФ против Украины миссия UNIFIER была временно прекращена. При этом сохранились обязательства возобновить работу при наступлении благоприятных условий в контексте безопасности.

"Несмотря на продолжающуюся войну, операция UNIFIER продолжает процесс подготовки украинских воинов за рубежом", — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что благодаря поддержке западных партнеров, в частности Великобритании, Латвии и Польши, индивидуальные и коллективные учения украинских военнослужащих продолжаются до сих пор.

"UNIFIER помогает формировать и наращивать способности Сил обороны Украины, в том числе и в направлении достижения совместимости с НАТО", — подчеркнуто в публикации.

Ранее сообщалось, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предостерег партнеров Украины от так называемой усталости от войны. По его словам, для отсрочки членства Украины в НАТО нет никаких оправданий, так как это может спровоцировать худшую войну в Европе за 80 лет.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак 12 июля прокомментировал декларацию поддержки Украины, которую подписали страны "большой семерки". Политик отметил, что декларация — это первый документ, который символизирует наличие "зонтика" в виде гарантий безопасности.