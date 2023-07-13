Четкий вертикальный удар: ВСУ эффектно уничтожили САУ "Гиацинт" в Запорожской области (видео)

Самоходную пушку российские захватчики решили особо не прятать и впоследствии потеряли ценную технику, которую превратила в металлолом украинская артиллерия.

Украинские войска и в дальнейшем реализуют контрнаступательные действия на Запорожье, где удалось ликвидировать 152-мм самоходную артиллерийскую установку "Гиацинт". Соответствующее видео 13 июля опубликовано в Telegram народного депутата и члена комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в Верховной Раде Юрия Мысягина.

Самоходную пушку российские захватчики решили особо не прятать. Впоследствии украинские военные и воспользовались решением оккупантов. Уничтожение произошло в районе населенного пункта Петровка Запорожской области.

"Экипаж российской САУ "Гиацинт-С" хорошо почувствовал работу украинской артиллерии", — говорится в сообщении.

Уничтожение российских САУ на фронте летом 2023 года

Николаевские десантники в июле уничтожили 152-мм САУ "Гиацинт-С" высокоточным боеприпасам. Метким огнем с использованием высокоточных боеприпасов было уничтожено вражескую самоходную пушку, которая считается одной из основных в войсках РФ.

Тероборона Прикарпатья ликвидировала российскую САУ "Мста-С". Экипаж российской боевой техники пытался исчезнуть из поля зрения украинцев, но САУ успешно ликвидирована артиллерией в лесополосе.

ВСУ в июне уничтожили целых 5 российских САУ "Мста-С" на одном поле. Часть из артиллерийских установок уничтожили высокоточными ракетами GMLRS для HIMARS. Все установки "Мста-С" были расположены в Запорожской области. OSINT-анализ подтвердил соответствующую информацию. После анализа видео бойцов ВСУ, аналитикам удалось установить точное местоположение батареи САУ "Мста-С". Оказалось, что все они были успешно ликвидированы в районе Георгиевки в Запорожской области. Установки располагались примерно в 10-12 км от линии фронта.

Напомним, САУ Krab 12 июля уничтожила позиции вражеского экипажа БПЛА. Украинские защитники проследили за вражеским дроном, что дало возможность уничтожить экипаж техники, который осуществлял управление из лесополосы.