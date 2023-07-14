Напоминает Пригожина: в ISW рассказали, зачем генерал Попов раскритиковал Минобороны РФ

Аналитики отметили, что в своей риторике Иван Попов прировнял себя к "лидеру восстания", возможно, рассчитывая на то, что его высказывание будет обнародовано.

Бывший командующий 58-й общевойсковой армией Российской Федерации генерал-майор Иван Попов, вероятно, знал, что его аудиосообщение с критикой высшего командования Министерства обороны РФ будет слито в сеть. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) от 13 июля.

Как отмечают аналитики, Попов заявил, что его уволили из-за постоянного выражения недовольства высшему командованию касательно проблем ВС РФ на Запорожском направлении.

В слитом генерал-лейтенантом Андреем Гурулевым аудиосообщении Попов говорит, что выражал озабоченность отсутствием у РФ средств контрбатарейной войны, значительными потерям россиян из-за украинской артиллерии и прочими вопросами.

"Попов, возможно, хотел, чтобы некоторые получатели слили аудио", — считают аналитики.

В отчете говорится, что на фоне недавнего мятежа ЧВК "Вагнер" генерал Попов в своем заявлении прировнял себя к "лидеру восстания", независимо от того, хотел ли он, чтобы аудиозапись слили. Он взял себе позывной "Спартак", а своих подчиненных называл "гладиаторами".

"Попов, возможно, использовал это сравнение, чтобы подчеркнуть свое представление о себе как об отличном от неумелого и активно наносящего вред российскому военному командованию", — предположили авторы отчета.

Аналитики также отмечают, что заявления Попова заметно напоминают риторику основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина до и после его вооруженного восстания. При этом Попов не был замечен в связях с Пригожиным.

Говоря о целях Попова, аналитики упомянули о том, что ранее российский генерал-полковник Михаил Теплинский, который ушел в отставку из-за конфликта с Валерием Герасимовым, использовал связи в сообществах ветеранов, чтобы напрямую обратиться к Владимиру Путину и заручиться поддержкой антигерасимовской группы внутри Минобороны.

"Попов, вероятно, смоделировал свою попытку добиться благосклонности Путина для достижения желаемых целей на основе успешного обращения Теплинского к Путину", — заключили аналитики.

Напомним, что 13 июля стало известно об отстранении Ивана Попова от командования 58-й общевойсковой армией Южного военного округа ВС России. В обращении отстраненного военного говорится, что он якобы пострадал "за правду".