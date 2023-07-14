Младший партнер КНР: Пекин опасается слишком тесной связи с Москвой, — ЦРУ

Одна из особенностей китайцев, считает замдиректора ЦРУ Дэвид Коэн, заключается в том, что они не хотят, чтобы в мире их рассматривали как "младшего партнера" России в войне с Украиной.

Председатель КНР Си Цзиньпин рассматривает Россию как "младшего партнера" Китая, но в то же время Пекин опасается слишком тесной связи с Москвой. Кроме того китайское руководство, вероятно, было встревожено восстанием наемников из ЧВК "Вагнер". Такое мнение выразил заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн, сообщает издание Breaking Defence.

"Отношения между Россией и Китаем прочны, они провозгласили партнерство без границ. В ходе этой войны они подверглись испытаниям", — заявил Коэн на мероприятии Intelligence & National Security Alliance.

По его словам, по мере того как война в Украине развивалась и российское вторжение застопорилось, Москва начала искать поддержки и нашла ее в экономическом плане и в военном у Пекина. Однако китайский лидер проявляет разумную осторожность и особо не идет на поводу у своего западного соседа.

"Одна из особенностей китайцев заключается в том, что они не хотят, чтобы в мире считали, что они так сильно связаны с Россией в этой войне с Украиной, и это влияет на оказание летальной военной помощи РФ", — подчеркнул Коэн.

Кроме того Си Цзиньпин, вероятно, с некоторой тревогой наблюдал за военным мятежом Евгения Пригожина и его подопечных из ЧВК "Вагнер". По мнению старшего сотрудника Института международных стратегических исследований Мейи Ноувенс, Китай, прежде всего, хотел бы видеть стабильность в России.

"Становится все более очевидным, что Китай хотел бы, чтобы эта война закончилась как можно скорее, но нестабильность в России была бы не в пользу Китая", — сказала она.

Ранее сообщалось, что в Министерстве иностранных дел КНР раскритиковали саммит НАТО, который прошел в Вильнюсе. Китайская сторона отметила, что НАТО, как оборонный альянс расширяет свою мощь за пределами границ и до сих пор мыслит категориями холодной войны.