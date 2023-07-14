"То, что делают украинцы впечатляет": американский генерал оценил наступление ВСУ

Каждый километр территории дается ценой огромных усилий для украинских бойцов, отметил представитель Пентагона Дуглас Симс, поскольку Силы обороны продвигаются по заминированной территории и под непрерывным огнем.

В Пентагоне оценили продвижение украинских войск в рамках контрнаступления. Отвечая на вопрос о ситуации на украинских фронтах, где ожидалось, что продвижение Сил обороны будет проходить более быстрыми темпами, директор операций объединенного штаба Пентагона Дуглас Симс сказал, что учитывая все тяжелые обстоятельства войны ВСУ "продвигаются прекрасно". Об этом американский генерал заявил 13 июля в ходе брифинга.

Симс пояснил, что речь идет о реальных людях, которые находятся в эпицентре тяжелых боевых действий. Украинские защитники используют новое оборудование, находясь под непрерывным огнем противника, и кроме того преодолевают российские минные поля. Поэтому когда речь о продвижении украинских бойцов, то каждый километр дается ценой огромных усилий.

"Там, где они продвигаются на сотни метров в день, а в некоторых местах, возможно, и километр в день, они делают это с большими затратами сил. Скажу, что это очень, очень трудно. То, что мы видим со стороны украинцев — они действительно делают в прекрасной последовательности на поле боя", — подчеркнул генерал.

Кроме того Симс обратил внимание, что боевые действия проходят на сложной местности под непрестанным огнем оккупантов. И если учитывать все эти моменты, то действия украинских бойцов весьма впечатляют, подытожил представитель Пентагона.

Напомним, представитель Нацгвардии полковник Николай Уршалович заявил, что украинские войска готовятся к наступательным действиям в Херсонской области. Они проводят разведки и бьют по тылам оккупантов, чтобы подготовить территорию к наступлению.