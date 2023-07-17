Долгосрочная перспектива: США дали "зеленый свет" на обучение украинских летчиков (видео)

Спикер ВВС ВСУ Юрий Игнат рассказал, что те пилоты, которые будут проходить непосредственную подготовку на F-16 с инструкторами в разных странах уже к этому готовы. Сейчас ожидается вылет первой группы летчиков на обучение.

Соединенные Штаты предоставят европейским странам возможность обучать украинцев истребителям F-16. Президент Джо Байден дал "зеленый свет" европейским партнерам, которые начнут обучение на истребителях, как только страны ЕС будут к этому готовы. Об этом 17 июля заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан на канале CNN.

"Президент дал "зеленый свет", и мы позволим, разрешим, поддержим, облегчим и фактически предоставим необходимые инструменты для того, чтобы украинцы начали проходить обучение на F-16, как только европейцы будут готовы", — заявил советник.

Ранее Салливан отметил, что европейские союзники заявили, что им необходимо несколько недель для подготовки тренировочных возможностей, и что США будут соблюдать любые сроки, которые они установят.

Комментарии ВС ВСУ

Спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона 17 июля прокомментировал информацию Белого дома, заявив, что обучение украинских летчиков — это долгосрочная перспектива. По его словам, будут созданы несколько групп пилотов, которые пройдут, в том числе, базовую подготовку на легкомоторных и реактивных самолетах.

"Это будет долгосрочная программа в таких странах как Великобритания, Франция или других странах, которые не имеют F-16. Это будет такой переходной период для того чтобы после овладеть F-16", — сказал полковник.

Игнат отметил, что с учетом того, что самолеты будут поступать партиями, украинские боевые летчики также пройдут обучение отдельными группами.

"Первая группа пилотов – это первая волна, которая поедет на переобучение, потом вторая и так далее. Это те пилоты, которые уже будут проходить непосредственную подготовку с инструкторами в разных странах, которые нам предоставили площадки. Речь идет о десятках. Ждем, чтоб первая группа уехала, следом будет вторая", — пояснил Игнат.

Теперь вопрос стоит о пропускной способности этих обучающих площадок. Однако то, что европейские инструкторы готовы обучать украинских военных пилотов — это 100%, подчеркнул спикер.

Юрий Игнат о подготовке украинских летчиков (смотреть с 6:30)

Также Игнат ответил на вопрос о подготовке технического персонала для обслуживания F-16. Он сказал, что персонал будет проходить обучение по отдельной программе и отметил тот факт, что украинским специалистам будет проще обслуживать западную технику, чем например те же МиГ-29, поскольку большую часть работы выполняют инженеры компании Lockheed Martin.

Напомним, издание Politico со ссылкой на американских и европейских чиновников 15 июля сообщило, что европейские страны все еще ждут официального одобрения от США по началу обучения украинских летчиков на истребителях F-16.