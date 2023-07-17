Кого могут повторно мобилизовать: объяснение юриста

Ранее установленная у родителей жены инвалидность давала отсрочку от военной службы. Однако, как пояснил юрист, после внесенных в закон изменений круг уволенных из-за этого лиц, которых не смогут мобилизовать снова, сузился.

Ситуация с правом на отсрочку из-за родителей жены с инвалидностью "в корне изменилась". Мужчин, уволенных по этой причине с военной службы, могут повторно мобилизовать. Юрист Андрей Межирицкий объяснил, кому это грозит.

Адвокат проинформировал, что в закон добавили оговорку, которая лишает мужчину шансов на отсрочку. Отныне военнообязанный может быть уволен "при отсутствии других лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать". Согласно Семейному кодексу, эта обязанность возникает у совершеннолетней дочери лиц с инвалидностью, то есть жены.

"Следовательно, право на отсрочку в такой ситуации может возникать, если жена является нетрудоспособной, то есть пенсионного возраста, или сама она имеет инвалидность (но здесь работает уже другое основание)", — отметил Межирицкий.

Юрист сообщил, что уволенный в запас муж в связи с инвалидностью родителей жены теперь теряет право на отсрочку. Итак, если с момента увольнения с военной службы прошло более полугода, военнообязанного могут мобилизовать вновь.

Напомним, 14 июля Фокус писал о том, как действовать в случае принудительного удержания в ТЦК и СП. Юристы советуют ничего не подписывать и обращаться через родственников в районный суд.

Также 14 июля Фокус объяснял, что изменится для украинских срочников уже с 1 августа. В частности, военнослужащие срочной службы смогут добровольно стать мобилизованными.