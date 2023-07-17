Аэроразведка "Волков" из теробороны помогла артиллерии ВСУ уничтожить технику РФ (видео)

Теробороновцы Прикарпатья фиксируют передвижения врагов и передают координаты артиллеристам, а затем происходит эффективное уничтожение вражеских войск.

Подразделение аэроразведки "Волки" 74-го батальона 102 отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ Ивано-Франковская область успешно фиксирует позиции российских войск и помогает артиллерийским подразделениям уничтожать врагов. В пресс-службе в Facebook сообщили подробности.

На видео можно увидеть, как проводится аэроразведка. В лесополосах войска захватчиков располагают технику. Теробороновцы фиксируют передвижения врагов и передают координаты артиллеристам. Впоследствии точными выстрелами происходит уничтожение боевых единиц.

Вследствие успешной координации подразделений враг несет потери. Локацию, где происходят события, защитники не указали.

Тероборона ВСУ в войне с Россией

Тероборновцы 16 июля уничтожили комплекс видеонаблюдения "Муром-М". Российская система способна обнаружить человека на расстоянии до 10 км. С помощью тепловизора "Муром-М" фиксирует технику даже в темное время суток.

Воины теробороны 22 июня решили транспортировать российскую технику с надписью "V" на броне для дальнейшего использования в боях с захватчиками. Защитники решили транспортировать российскую технику, которая впоследствии им пригодится. Вероятно, благодаря этой БМП в дальнейшем будет уничтожено большое количество российских оккупантов.

В июле тероборона Прикарпатья уничтожила российскую САУ "Мста-С". Экипаж российской боевой техники пытался исчезнуть из поля зрения украинцев, но САУ успешно ликвидирована артиллерией в лесополосе.

Напомним, 15 июля в ВСУ показали, как уничтожили танк РФ под Бахмутом. Украинские бойцы нанесли несколько артиллерийских ударов по цели, после чего российский танк вместе с оккупантами загорелся. После атаки со стороны украинских позиций оккупанты на танке пытаются "убежать" в тыл. Т-80БВ преодолел расстояние в два километра, после чего неудачно спрятался в кустах.