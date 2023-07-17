3 года тюрьмы — за уклонение: в Хмельницком объявили приговор мужчине, который проигнорировал повестку

По словам пресс-службы Терцентра, судили 33-летнего мужчину, который получил повестку, но не пришел в центр комплектования.

Житель Хмельницкой области получил приговор — 3 года лишения свободы — за уклонение от мобилизации. Как выяснилось, мужчина получил повестку и должен был прибыть в одно из отделений Хмельницкого областного ТЦК и СП, но не сделал этого — не выполнил требований законодательства по мобилизации. О деталях дела говорится на странице Facebook областного Терцентра.

В заметке Терцентра указано, что речь идет о 33-летнем мужчине, уроженце Славутского района Хмельницкой области. Имея призывной возраст, он получил повестку от ТЦК, в которой было указано, когда и куда ему следует явиться. По прибытии в ТЦК прошел бы учебные сборы и приступил бы к военной службе.

Однако фигурант проигнорировал повестку, "не имея законных оснований", указано в сообщении Хмельницкого областного ТЦК и СП. Поэтому состоялось судебное разбирательство по обвинению по ст. 336 Уголовного кодекса — уклонение от призыва. Суд состоялся в городе Славута в закрытом режиме.

Согласно решению суда 33-летний мужчина отсидит 3 года за решеткой (при максимальном сроке — 5 лет).

В завершение ТЦК и СП напоминает, что украинские граждане в возрасте от 18 до 60 лет должны находиться на воинском учете в соответствующем Терцентре. Кроме того, на период военного положения они должны всегда при себе иметь, кроме паспорта, военно-учетный документ. И паспорт, и учетный документ нужно предоставлять по первому требованию совместных патрулей, которые встречаются на улицах населенных пунктов.

Напоминаем, украинцам посоветовали, что делать, если их принудительно удерживают в ТЦК. Адвокаты советуют, вести себя спокойно и требовать бесплатного адвоката.

Между тем студенты дневной формы обучения имеют право на отсрочку от мобилизации. Однако с момента, когда они стали бакалаврами, до момента поступления в магистратуру, отсрочка перестает действовать и их могут призвать в армию.