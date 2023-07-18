ВС РФ перешли в атаку: враг пытается разгромить Силы обороны в Купянске, — Сырский (фото)

Командующий Сухопутными войсками ВСУ посетил боевые бригады Сил обороны на Лиманском направлении. Вместе с командирами подразделений были приняты все необходимые решения для стабилизации обстановки.

Российские войска перешли в наступление на Купянском направлении, поставив перед собой цель разгромить украинские силы в районе Купянска и продолжить продвижение в глубину боевых порядков Сил обороны. Об этом 18 июля сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

По словам украинского военачальника, на Восточном направлении боевая обстановка остается сложной. Силы обороны продолжают наступательные действия на флангах под Бахмутом. Чтобы препятствовать продвижению украинских войск, противник активно перебрасывает дополнительные силы на эти участки фронта.

"С целью остановить наступательные действия наших войск в районе Бахмута враг активно перебрасывает на это направление дополнительные силы и средства, основу которых составляют части воздушно-десантных войск", — отметил Сырский.

В таких непростых условиях генерал посетил боевые бригады украинской группировки и встретился с командирами подразделений. В ходе совещания Сырский скорректировал планы украинских сил и обсудил текущие проблемы на линии боевого соприкосновения.

Генерал-полковник Александр Сырский на Лиманском направлении Генерал-полковник Александр Сырский на Лиманском направлении Генерал-полковник Александр Сырский на Лиманском направлении Генерал-полковник Александр Сырский на Лиманском направлении

"Отдельно с командирами отработали и приняли все необходимые решения для стабилизации обстановки на Лиманском направлении. Всем командирам понимают важность поставленных задач по уничтожению противника, продолжение наступательных действий и удержание оперативной инициативы на нашей стороне". — подчеркнул Сырский.

Напомним, британская разведка 18 июля сообщила, что российское военное командование обеспокоено положением дел на флангах южного участка украинского фронта. Оккупанты опасаются за безопасность своих позиций, поскольку ВСУ удерживают плацдарм на левом берегу Днепра в районе Антоновского моста.