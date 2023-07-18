Закрепляются и ведут тяжелые бои: в ВСУ рассказали о ситуации на восточном фронте

К югу от Макаровки по течению реки Мокрые Ялы продолжаются ожесточенные бои, где украинские войска имеют преимущество.

Украинские войска участвуют в тяжелых боях за населенный пункт Старомайорское Донецкой области и имеют преимущество. Об этом во время брифинга в Military Media Center рассказал майор Валерий Шершень, представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Украины Таврического направления.

Подразделения наших войск закрепляются на достигнутых рубежах. Сейчас защитники проводят аэроразведку и мероприятия по разминированию местности и меры контрбатарейной борьбы. По его словам, именно населенный пункт Старомайорское в зоне усиленного внимания российских войск.

"Продолжаются бои к югу от Макаровки по течению реки Мокрые Ялы — здесь преимущество на нашей стороне", — отметил майор.

Старомайорское Фото: Google Maps

Российские войска пытаются отправить больше резервов на участки, где ВСУ ведут наступательные действия. Продолжаются успешные операции на Бердянском и Мелитопольском направлениях.

"Это продвижения, можно сказать, пошаговые. Пусть это и небольшие расстояния, но они достаточно ощутимы для врага", — добавил он.

Украинские бойцы и в дальнейшем осуществляют на определенных участках оборону без потерь позиций. В частности, он отметил, что ВСУ продолжают успешно сдерживать наступление войск захватчиков в районе Красногоровки и Марьинки.

"За сутки только в районе Марьинки зафиксировано 15 тяжелых штурмов", — рассказал Шершень.

Российские войска планируют своими действиями остановить украинское наступление и оттянуть резервные силы в районы городов Марьинка и Авдеевка. Таким образом враг стремится ослабить нашу наступательную мощь.

Напомним, 18 июля командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский сообщил подробности боев на Купянском направлении. По его словам, враг пытается разгромить Силы обороны.