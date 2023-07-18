Неподготовленные и немотивированные: в ВСУ рассказали о 100 000 армии РФ на восточном фронте

На Купянском направлении противник сосредоточил до 900 танков, но большинство из них — это старая советская техника, отметил полковник Сергей Череватый.

Россия сконцентрировала на Купянском направлении 100-тысячную группировку войск и 900 танков. В свою очередь Силы обороны не позволяют противнику на данном направлении достичь прогресса, нанося удары по его позициям. Об этом 18 июля рассказал спикер Восточной группировки полковник Сергей Череватый.

По его словам, о дислокации на данном участке фронта такого количества вражеских сил было известно уже долгое время.

"Силы обороны уже многие месяцы подряд не дают им никакого прогресса и мощно наносят по ним удары. То есть это не вчера появилось 100 тысяч", — сказал Череватый.

Кроме того спикер подчеркнул, что эта группировка хоть и большая, но не качественно подготовленная и мотивированная, а из 900 танков большинство — это старая советская техника.

Также полковник отметил, что на этом направлении противник пытается перехватить инициативу и для этого задействует артиллерию разных калибров — всего за минувшие сутки ВС РФ нанесли 536 артиллерийских ударов по позициям Сил обороны.

Однако украинские защитники дают достойный отпор. Всего за сутки противник понес такие потери:

34 оккупанта;

115 человек получили ранения;

1 танк Т-72;

1 боевая машина пехоты (БМП):

1 САУ "Пион" и 2 пушки;

1 БПЛА;

3 склада с боеприпасами и 7 авто, которые подвозили эти боеприпасы.

Напомним, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский 18 июля заявил, что российские войска перешли в наступление на Купянском направлении. По его словам, враг намеревается разгромить украинские силы в районе Купянска и продолжить продвижение в глубину боевых порядков ВСУ.