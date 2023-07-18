Южная Корея завершила разработку баллистической ракеты Hyunmoo-V с дальностью более 3000 км

В арсенале Сеула есть целое семейство ракет Hyunmoo, которые являются основной силой для сдерживания врагов.

Компания Hanwha Aerospace завершила разработку баллистических ракет средней дальности Hyunmoo-V. Об этом сообщает издание Naval News.

Согласно источникам издания, компания-разработчик будет готова начать серийное производство баллистической ракеты уже к концу 2023 года. Мощности производства должны позволить изготавливать до 70 ракет в год. Армия Южной Кореи планирует закупить до 200 ракет Hyunmoo-V.

Ракета Hyunmoo-V хотят установить на боевые корабли

Также новую ракету планируют установить на будущий ударный ракетный корабль, который разрабатывается подразделением Hamwha Ocean. Известно, что ракета будет иметь дальность более 3000 км с легкой боевой частью. Дальность с тяжелой боевой частью будет ограничена на уровне 300 км. Ни в одном из случаев точный вес боеголовки не называется.

Особенностью Hyunmoo-V является то, что она использует технологию "холодного" старта — ракета выстреливается из пусковой установки, а двигатель запускается позже. Целями для баллистической ракеты будут подземные командные центры противника, ракетные базы и другие подземные объекты. Для проникновения под грунт боеприпас создали из тяжелых и прочных сплавов. Отмечается, что первая версия ракеты Hyunmoo-I была создана в 1986 году, и с тех пор Hanwha Aerospace постоянно расширяет семейство ракет. Они являются самым мощным стратегическим оружием в арсенале Южной Кореи.

Напомним, 19 июня Южная Корея представила дизайн будущего танка K3 с рядом инноваций.

1 июня СМИ писали, что Южная Корея испытала противоракетный комплекс L-SAM, который должен быть вдвое мощнее Patriot.