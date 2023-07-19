Атака на Крымский мост: аналитики из ISW рассказали, что будет с логистикой РФ

На одной из трасс, которая является главной логистической магистралью оккупантов, зафиксировано колоссальное количество аварий. Это затрудняет возможные поставки оружия и боеприпасов на фронт.

Сильные повреждения Крымского моста могут значительно сказаться на логистике российских оккупантов в южной части Украины, которая временно находится под контролем Кремля. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

По словам аналитиков, на трассе E58 Мариуполь-Мелитополь-Херсон, которую российские оккупанты используют в качестве главной логистической магистрали, зафиксированы многочисленные пробки и аварии. Все это сказывается на поставках боеприпасов и передвижении техники. Соответственно, создает новые проблемы для ВС РФ, которые пытаются противостоять украинскому контрнаступлению.

Также противнику пришлось сократить движение транспорта на контрольно-пропускных между Крымом и Херсонской области возле Чонгара и Армянска. Виной тому сильная загруженность дороги.

"Российские оккупационные власти также рекламировали альтернативные маршруты и остановки вдоль них, чтобы туристы могли проехать из оккупированного Крыма через оккупированные Запорожскую и Донецкую области — тыловые районы в зоне боевых действий — и вернуться в Россию", — говорится в сообщении.

Для того, чтобы частично разгрузить участок трассы, россияне принялись снижать меры безопасности через контрольно-пропускные пункт, отмечают аналитики из ISW. В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков наоборот заявляет о разработке правительством мер безопасности, которые должны будут якобы повысить безопасность моста через Керченский пролив.

Все это сопровождается критикой Кремля со стороны российских блогеров. Они недовольны тем, как Россия обеспечила защиту Крыма и моста.

Взрывы на Крымском мосту: что известно

В ночь на 17 июля на территории Крымского полуострова, рядом с мостом прозвучали мощные взрывы, в результате которых были заметны серьезные повреждения. После этого появилась информация о двух жертвах — супружеская пара из Белгородской области, которая ехала отдыхать на оккупированную территорию. Их 14-летняя дочь получила черепно-мозговую травму и была госпитализирована.

18 июля при этом сообщалось, что российская элита в лице чиновников и олигархов достаточно спокойно восприняла эту новость, ведь считают это очевидным фактом.

Также в РФ эксперты оценили стоимость ремонта Крымского моста после атаки. По предварительным прогнозам, на восстановление одного из поврежденных пролетов необходимо 300 миллионов рублей (более 3 миллионов долларов), то есть всего на ремонт необходимо 600 миллионов рублей (более 6 миллионов долларов).