Взрывы на Старокрымском полигоне: оккупанты эвакуируют местное население (видео)

Оккупационные власти Крыма планируют эвакуировать 2225 человек из сел Кринички, Приветное, Айвазовское, Абрикосовка и расселить их в школах.

В Кировском районе временно оккупированного Крыма планируют провести эвакуацию более двух тысяч человек из четырех населенных пунктов в результате детонации складов боекомплекта. Об этом в Telegram-канале сообщил Сергей Аксенов, так называемый руководитель оккупационной администрации РФ.

По его словам, сейчас функционирует оперативный штаб. На месте работают все профильные службы российских оккупантов. Аксенов отметил, что в районе населенного пункта Первомайское и Старый Крым запустили движение с трассы "Таврида" на старую дорогу.

В Telegram-канале "ЧП/Симферополь" сообщили, что МЧС РФ проводит эвакуацию проводят из сел Кринички, Айвазовское, Абрикосовка, Приветное. В целом это около 2225 человек. Людей будут размещать на территории школы в Первомайском и школе в Кировском. Организовано обеспечение горячим питанием и всем необходимым.

Взрыв на Старокрымском полигоне

Утром 19 июля на Старокрымском полигоне возле села Кринички в оккупированном Крыму были слышны взрывы. В локации располагался склад боеприпасов российских захватчиков, по сообщениям очевидцев, началась детонация. В сообщениях уточнили, что по Старокрымскому полигону пришлось целых три "прилета". Взрывы на складе боекомплекта слышно даже в Феодосии.

Во временно оккупированном Севастополе на территории Крыма также прогремели взрывы. Оккупанты заявили, что над городом пролетело 5 беспилотников.

Напомним, 18 июля в Феодосии в оккупированном Крыму местные жители сообщили о минимум одном взрыве. По свидетельствам местных жителей, следы от российской ПВО видели на южном побережье Крыма, а взрывы были слышны еще и на восточном.