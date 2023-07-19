Стоят перед дилеммой: РФ может ослабить Запорожское направление фронта, — разведка Британии

По словам аналитиков, между воюющими сторонами продолжается борьба за острова в дельте Днепра, но успехи ВСУ могут вынудить противника укрепить свою Днепровскую группировку.

С начала июля 2023 года в низовьях Днепра значительно увеличилась активность боевых действий, в связи с чем Российская Федерация стоит перед дилеммой. Об этом говорится в отчете Военной разведки Министерства обороны Великобритании от 19 июля.

По информации аналитиков, ожесточенные бои на восточном берегу вокруг небольшого украинского плацдарма у разрушенного Антоновского моста не единственная проблема. Также продолжается борьба между Украиной и Российской Федерацией за острова в дельте Днепра.

"Обе стороны используют небольшие быстрые моторные лодки, и Украина успешно применила тактические односторонние ударные беспилотные летательные аппараты, чтобы уничтожить несколько российских лодок", — говорится в сообщении.

Теперь перед Российской Федерацией и ее войсками стоит серьезная дилемма. Им нужно принять решение о том, стоит ли перебрасывать резервы к Днепровской группе войск в качестве ответа.

Сделать они это могут за счет растянутых частей, которые пытаются противостоять украинскому контрнаступлению в Запорожской области, но решение еще не было принято, подытожили аналитики из британской разведки.

Россияне столкнулись с дилеммой в южной части Украины Фото: Минобороны Великобритании

Напомним, 19 июля сообщалось, что россияне отказываются воевать и сдаются из-за проблем ВС РФ на юге Украины. Американские аналитики отмечают, что с каждым днем у противника становится меньше мотивации для того, чтобы продолжать боевые действия. Помимо проблем с логистикой оккупанты сталкиваются с эффективным контрнаступлением ВСУ.

К слову, 18 июля генерал США Марк Милли отправил сигнал о том, что Украина еще не использовала главный удар в ходе контрнаступления. Причина медленного передвижения, как может кому-то показаться, минные поля россиян. Командование ВСУ бережет жизни военных, поэтому продвигается профессионально и аккуратно.