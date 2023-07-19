Американский солдат пересек границу с КНДР: его арестовали, — CNN

18 июля рядовой Трэвис Кинг самостоятельно пересек линию разграничения между Кореями. Последний такой случай был в 1982 году.

Впервые за десятилетия американский солдат попал под стражу в Северной Корее, что может привести к дипломатическим проблемам с США. Об этом сообщает CNN.

Во вторник, 18 июля, американский рядовой Трэвис Кинг пересек линию разграничения с Северной Кореей. По данным официальных лиц, военный намеренно и без разрешения пересек территорию КНДР во время гражданской экскурсии по Объединенной зоне безопасности в демилитаризованной зоне, которая разделяет Юг и Север.

"Мы считаем, что он сейчас находится под стражей КНДР и работаем с нашими коллегами (Корейской народной армией) над разрешением этого инцидента", — сказал в заявлении представитель Вооруженных сил США в Корее полковник Исаак Тейлор.

Трэвис Кинг — кавалерийский разведчик, который присоединился к армии в январе 2021 года. Во время ротации в Южной Корее он служил в 6-й эскадрилье 1-го кавалерийского полка 1-й бригадной боевой группы 1-й бронетанковой дивизии из Форт-Блисс. Во время ротации он имел проблемы с дисциплиной.

Его планировали уволить и отправить обратно в США. В аэропорту сопровождающие военного не смогли пройти через КПП, и в какой-то момент Трэвис Кинг покинул территорию аэропорта. После этого он пошел на экскурсию. Считается, что он стал первым американским военным, который пересек территорию КНДР с 1982 года.

Напряжение между Пхеньяном и Вашингтоном растет, поскольку Северная Корея наращивает свои ядерные и ракетные программы в годы после срыва переговоров между бывшим президентом США Дональдом Трампом и северокорейским Ким Чен Ыном в 2019 году.

Учитывая то, что Кинг был лишь рядовым он вряд ли сможет передать много ценной информации для КНДР. Однако он может стать ценной разменной монетой со Штатами. Пока непонятно, какую цель поставил перед собой рядовой. Пхеньян может попытаться добиться уступок от Вашингтона, чтобы обменять гражданина США.

Напомним, 19 июля в КНДР запустили баллистические ракеты, которые пролетели 550 км. С начала года запущено уже 22 ракеты.

10 июля в КНДР пригрозили Штатам из-за стратегической атомной субмарины в Южной Корее.