Вымогал взятку у бойца с передовой: в Винницкой области "на горячем" задержали командира роты (фото)

По словам правоохранителей, командир роты требовал деньги с бойца, который находился на передовой. При этом взятку пришлось нести жене бойца.

ГБР задержало командира роты в момент получения части взятки, которую он требовал с сержанта ВСУ. "Основание" для вымогательства взятки — якобы недостача военного снаряжения. О деталях происшествия рассказала пресс-служба ведомства.

Следователи выяснили, что командир роты заявил бойцу: его бронежилеты якобы не содержат нескольких составных частей. За это военный должен был бы ответить — в частности, назначат служебную проверку и сообщат руководству.

Чтобы "замять" недостачу, мужчина получил предложение — должен заплатить командиру роты 56 тыс. грн, а он взамен "закроет глаза" на некомплект.

Сержант на момент вымогательства находился на передовой, отметили правоохранители. Поэтому за дело пришлось взяться жене: женщина вручила взяточнику часть суммы, которую он требовал.

Командир роты ожидал остальные деньги, но в момент получения конверта с незаконным "траншем" его и задержали "с поличным".

Пресс-служба опубликовала фотографию процесса задержания. На фотографии видно, как группа, возможно, правоохранителей окружили коренастого мужчину с военной прической.

ГБР задержала командира рота в Винницкой области, которого подозревает во взяточничестве

Фигурант получил подозрение по ч. 3 ст. 368 уголовного кодекса — вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом. Если суд признает его вину, то может отправить в тюрьму на срок от 5 до 10 лет.

Напоминаем, 18 июля ГБР разоблачили двух должностных лиц на Ривненщине: выдали 1,2 млн грн 29 военным, которые находились в тылу и не имели права на боевые выплаты. Речь идет о двух заместителях командира, которые самовольно оформили доплаты и премии.

Несколькими днями ранее — 12 июля — на Ривненщине прогремел взрыв, от которого пострадали шестеро военных, из них двое — погибли. О деталях инцидента правоохранители не рассказали из-за "вопросов безопасности".