Великобритания выделит до 1 млрд фунтов на приобретение гиперзвукового оружия, — СМИ

В британском Минобороны отмечают, что единого термина определения гиперзвукового оружия нет, но в течение лета они проработают вопрос приобретения такого вооружения.

Министерство обороны Великобритании намерено выделить до 1 миллиарда фунтов на ускорение приобретения гиперзвукового оружия. Об этом сообщает Evening Standart.

В оборонном ведомстве опубликовали предварительное информационное сообщение, в котором сообщило потенциальным поставщикам о намерениях ускорить развитие гиперзвуковых возможностей Соединенного Королевства. Для этого они будут готовы заключить соглашение сразу с несколькими поставщиками.

"Это будет совместный корпоративный подход для ускорения приобретения Министерством обороны передового потенциала гиперзвукового удара. Ожидается, что Рамочная программа будет иметь стоимость до 1 миллиарда фунтов стерлингов в течение семилетнего периода", — говорится в сообщении.

Летом планируется проработать вопрос развития программы гиперзвукового оружия. Также в Минобороны Британии отметили, что нет общепринятого определения термина "гиперзвуковая ракета". Обычно он используется для описания ракет, которые движутся в атмосфере Земли в течение длительного времени со скоростью в 5 раз выше скорости звука. Во время полета они должны уметь совершать значительные маневры.

Напомним, 20 июля СМИ писали, что во Франции заявили о прогрессе в создании рельсотрона калибром 60-мм.

19 июля во Франции увеличили оборонный бюджет на 2024-2026 годы на 413 млрд евро. Часть средств пойдет на гиперзвуковое оружие.