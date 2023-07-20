Формирует поле боя: Залужный готовится к освобождению Крыма, — полковник ВСУ (видео)

По мнению полковника Романа Свитана, генерал Залужный формирует плацдарм для деоккупации Крыма — так делают за месяц до того, как зайти на этот плацдарм.

Полковник ВСУ и летчик-испытатель Роман Свитан объяснил, что означают взрывы в Крыму, которые раздаются несколько дней подряд. По его мнению, взрывы подтверждают высказывания Главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного относительно освобождения полуострова. Об этом полковник рассказал в прямом эфире "Радио НВ".

По словам Свитана, украинские беспилотники уже давно искали пути к военному складу ВС РФ, расположенному западнее Керчи. При этом отметил, что пора признать — это было не курение в запрещенном месте и не поджог: "Это работа наших дальних средств поражения".

Об использовании этих средств свидетельствуют три инцидента, которые в последнее время произошли в Крыму. В частности, полковник вспомнил об ударе по Крымскому мосту 17 июля. Также сообщил, что на днях состоялась массированная атака 30 беспилотников по объектам ВС РФ на полуострове. И вот сегодня — еще одно удачное попадание.

Свитан уверен, что эта череда ударов говорит о "формировании поля боя" для освобождения Крыма. Поле формирует Главнокомандующий Залужный.

Полковник также пояснил, что в Крыму есть еще достаточно целей для поражения — по его мнению, их около 150. Потенциальные "точки приложения усилий" — "склады, топливо-приемники, пункты хранения техники, места сосредоточения личного состава".

Между тем удары по военным объектам ВС РФ в Крыму мало повлияет на боеспособность частей, которые воюют на юге Украины, утверждает Свитан. Именно поэтому он называет этот процесс "формированием поля боя". По его мнению, подобное формирование "начинается за месяц до самого захода".

Итак, резюмирует полковник ВСУ, для жителей Крыма прозвучал "звоночек" — им нужно быть начеку.

Отметим, несколько дней назад Валерий Залужный в интервью изданию WP заявил, что освободит Крымский полуостров. При этом заверил, что его не остановят возражения западных партнеров Украины, которые могут опасаться последствий.

Что касается количества потенциальных целей на Крымском полуострове, то их подсчитало издание "Радио Свобода". В частности, создана карта военных объектов в Крыму, на которой обозначены 232 точки.

Напоминаем, 19 июля на одном из военных складов ВС РФ начали детонировать боеприпасы. При этом эксперты предполагают, что это следствие удара ракеты Storm Shadow. Место происшествия — восточная часть Крыма неподалеку от Керчи.

Накануне — 18 июля — было шумно неподалеку от Феодосии — города западнее Керчи в нескольких километрах от полигона, который взорвался 19 июля. Местные жители заметили в небе след ракеты ПВО, а партизанское движение "Атеш" намекнуло, что стало понятно, где ПВО прячется.