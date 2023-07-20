Более 30 погибших: в МВД рассказали о потерях после подрыва Каховской ГЭС (видео)

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что в результате разрушения гидроэлектростанции погибли более 30 людей, продолжается подсчет материальных потерь.

В результате разрушения Каховской ГЭС погиб 31 человек. Об этом сообщил министр МВД Украины Игорь Клименко в интервью "Радио Свобода".

"Что касается погибших: у нас на сегодняшний день погибших 31 человек. 29 – это Херсонская область и два гражданина погибли в Николаевской области", – сказал Клименко.

По словам министра, говорить об окончательных потерях урожая, а также о масштабе вреда частным хозяйствам, которые находились на территории Херсонской и Николаевской областей, пострадавших от подрыва Каховской ГЭС, пока трудно, так как специалисты все еще ведут подсчеты.

"Потери мы еще считаем. Очень трудно за эти месяцы сосчитать, сколько мы потеряли возможного урожая, сколько мы потеряли частных хозяйств, а это и виноградники, и бахчевые культуры, которые росли на этой территории, сколько мы потеряли возможностей по воде. Это большая проблема. Вода отошла на несколько километров от берега Херсонского водохранилища. И на сегодняшний день я вижу основной проблемой – это доступ к воде в дальнейшем для наших граждан", – отметил глава МВД.

Комментарий Игоря Клименко о Каховской ГЭС с 7:13

Напомним, 6 июня стало известно о подрыве оккупантами плотины Каховской гидроэлектростанции. Большая часть сооружений электростанции была разрушена. Украинские власти обвинили в терракте российские оккупационные силы, которые контролировали гидроэлектростанцию после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.​​ По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Украина знала о планах оккупантов подорвать машинное отделение гидроэлектростанции еще осенью прошлого года.

Россия в разрушение Каховской ГЭС обвинила Украину, назвав случившееся "преднамеренной диверсией властей Киева. По версии Кремля, ВСУ ночью обстреляли и повредили плотины гидроэлектростанции.

В американском издании New York Times пришли к выводу, что самой вероятной причиной разрушения Каховской гидроэлектростанции стал подрыв взрывчатки в ремонтном проходе или отсеке в бетонной основе строения.