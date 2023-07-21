"Жалкий зануда из Кремля": Польша отреагировала на новые обвинения Путина

Накануне президент РФ заявил, что Польша якобы намерена вернуть себе довоенные территории западной Украины и Беларуси. Варшава обвинила Путина в распространении лжи.

21 июля уполномоченный правительства по безопасности информационного пространства Республики Польша Станислав Зарин отверг обвинения президента РФ Владимира Путина относительно того, что Польша намерена вернуть довоенные территории в Беларуси и Украине, сообщает Zeitonline.

"Жалкий зануда из Кремля снова повторяет ложь о Польше, а также пытается сфальсифицировать правду о войне против Украины. Владимир Путин снова использует исторический ревизионизм для распространения ложных обвинений в адрес Польши", — заявил Зарин.

О чем говорил Путин на заседании Совета безопасности РФ

В пятницу, 21 июля, президент РФ Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ заявил, что польские лидеры якобы планируют сформировать коалицию и вмешаться в войну в Украине для того, чтобы присвоить себе "кусок пожирнее" и вернуть свои исторические территории.

"Что касается польских лидеров, то, вероятно, они рассчитывают под "натовским зонтиком" сформировать некую коалицию и впрямую вмешаться в конфликт в Украине, чтобы затем "оторвать" себе кусок пожирнее, вернуть себе, как они считают, свои исторические территории – сегодняшнюю Западную Украину", — сказал Путин.

Также он заявил, что России "хорошо известно", что поляки "мечтают и о белорусских землях".

Напомним, 21 июля стало известно, что в ЮАР согласились арестовать Путина, если он когда-либо приедет в страну. ЮАР ратифицировала Римский статут, а потому юридически обязана задержать Путина по ордеру МУС и направить в Гаагу, если тот приедет в страну. Однако официальные власти пытались уклониться от исполнения обязательств.

Также 21 июля Путин назвал земли Польши "подарком Сталина". На заседании Совбеза президент РФ принялся перечислять страны, у которых, по его мнению, Польша аннексировала территории.