Убил и не сел в тюрьму: суд смягчил приговор россиянину из-за участия в войне

Гражданин РФ был признан виновным в убийстве, совершенном в состоянии аффекта. Однако суд решил применить мягкое воздействие — из доходов осужденного будут удерживать 10% в пользу государства.

Военного, убившего свою жену, суд не приговорил к заключению, посчитав участие данного человека в военных действиях на территории Украины в качестве смягчающего обстоятельства. Об этом сообщает издание "Агентство" со ссылкой на судебный реестр РФ

Издание сообщает, что участникам войны уже давно назначают более мягкие приговоры, однако данное дело стало первым известным случаем, когда участие в военных действиях стало смягчающим обстоятельством при рассмотрении уголовного дела о убийстве.

Эфрейтор Эдуард Битаров был признан виновным в убийстве, совершенном в состоянии аффекта. В соответствии с уголовной статьей, за такое преступление предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Однако суд решил применить мягкое воздействие и ограничился ограничением по военной службе для Эдуарда Битарова. Как наказание ему будет удерживаться 10% от довольствия в доход государства.

Среди обстоятельств, смягчающих наказание, суд признал, в том числе его участие в войне в Украине и наличие статуса "ветерана боевых действий".

Другие смягчающие обстоятельства — признание вины, наличие детей, первое привлечение к уголовной ответственности, положительные характеристики, частичная компенсация морального вреда потерпевшим.

Напомним, что бывший депутат из Красноярского края Александр Хаконов, который был осужден за убийство бывшей жены, смог избежать колонии вступив в ЧВК "Вагнер".