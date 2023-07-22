Огляделся и увидел травмированных: оккупанты ранили журналиста DW и убили бойца ВСУ

Оператор Евгений Шилко приехал со своим коллегой снимать тренировку украинских военных, когда начался обстрел. В результате оккупанты убили бойца ВСУ и тяжело ранили его боевых товарищей.

Оператора Deutsche Welle в районе Дружковки (Краматорский район, Донецкая область) российские военные ранили кассетными боеприпасами. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале СМИ в субботу, 22 июля.

Известно, что оператор и журналисты находились за 23 километра от линии фронта, когда ВС РФ открыли огонь. В результате обстрела один украинский военный погиб, несколько его боевых товарищей получили ранения.

В том числе был ранен и журналист Евгений Шилко. Он присоединился к ВСУ, чтобы поснимать тренировку военных. Мужчину госпитализировали в ближайшее медучреждение. Врачи говорят, что его состояние стабильное.

Коллега раненого оператора — журналист Матиас Белингер — рассказал о том, что именно произошло в момент обстрела. По его словам, удар российские оккупанты нанесли тогда, когда группа Deutsche Welle снимала тренировочную стрельбу украинских бойцов по мишеням. Неожиданно прозвучали несколько взрывов, которые заставили медийщиков лечь на землю. Когда Белингер открыл глаза и огляделся — увидел раненых. Он также добавил, что повреждения получила и машина, на которой они приехали на полигон.

Напомним, 22 июля на Донбассе российские пропагандисты попали под обстрел. Съемочные группы государственных СМИ планировали снять сюжет о кассетных боеприпасах, которые появились в ВСУ. Заявляется, что именно под их обстрел и попали российские журналисты нескольких медиа.

А 19 июля российская сторона заявила, что что ВСУ ликвидировали комбрига "Ташкента", который возглавлял одну из оккупационных бригад РФ. В момент смерти он передвигался на автомобиле, но дрон-камикадзе оказался быстрее. Погибший захватчик был причастен к оккупации ряду территорий в Луганской области.