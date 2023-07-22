Обстреляли под Бахмутом: соратник Гиркина Бородай получил серьезные ранения (фото)
Александр Бородай передвигался на автомобиле, когда по нему якобы выстрелили из танка. Осколки повредили машину и травмировали пассажиров.
В субботу, 22 июля, депутат Государственной Думы РФ попал под обстрел в районе Бахмута. Об этом сообщает пропагандистский Telegram-канал WarGonzo.
"После визита к разведывательно-штурмовой бригаде Союза Добровольцев Донбасса, на южном фланге Бахмутского фронта автомобиль с председателем СДД попал под обстрел", — говорится в сообщении.
Также в источнике сообщили, что, когда автомобиль с Бородаем двигался по открытому участку дороги, по нему с расстояния около 3 км якобы стал бить танк. Осколки одного из снарядов повредили автомобиль и нанесли ранения в нем сидящим.
Кроме того, в российских источниках заявили, что автомобиль с депутатом "вел" дрон ВСУ.
Напомним, что сегодня же российские пропагандисты сразу нескольких ведущих государственных СМИ РФ попали под обстрел в Запорожской области. Они готовили сюжет о кассетных боеприпасах, которые появились в ВСУ. Репортаж планировали сделать в Запорожской области. Также в оборонном ведомстве говорят, что обстрел произошел именно кассетными боеприпасами.
А 19 июля росСМИ заявили, что ВСУ ликвидировали комбрига "Ташкента", который возглавлял одну из оккупационных бригад РФ.