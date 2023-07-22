Обстреляли под Бахмутом: соратник Гиркина Бородай получил серьезные ранения (фото)

Александр Бородай передвигался на автомобиле, когда по нему якобы выстрелили из танка. Осколки повредили машину и травмировали пассажиров.

В субботу, 22 июля, депутат Государственной Думы РФ попал под обстрел в районе Бахмута. Об этом сообщает пропагандистский Telegram-канал WarGonzo.

"После визита к разведывательно-штурмовой бригаде Союза Добровольцев Донбасса, на южном фланге Бахмутского фронта автомобиль с председателем СДД попал под обстрел", — говорится в сообщении.

Также в источнике сообщили, что, когда автомобиль с Бородаем двигался по открытому участку дороги, по нему с расстояния около 3 км якобы стал бить танк. Осколки одного из снарядов повредили автомобиль и нанесли ранения в нем сидящим.

Кроме того, в российских источниках заявили, что автомобиль с депутатом "вел" дрон ВСУ.

Под обстрел попал депутат РФ Александр Бородай Под обстрел попал депутат РФ Александр Бородай Под обстрел попал депутат РФ Александр Бородай Под обстрел попал депутат РФ Александр Бородай

Напомним, что сегодня же российские пропагандисты сразу нескольких ведущих государственных СМИ РФ попали под обстрел в Запорожской области. Они готовили сюжет о кассетных боеприпасах, которые появились в ВСУ. Репортаж планировали сделать в Запорожской области. Также в оборонном ведомстве говорят, что обстрел произошел именно кассетными боеприпасами.

А 19 июля росСМИ заявили, что ВСУ ликвидировали комбрига "Ташкента", который возглавлял одну из оккупационных бригад РФ.