"Начали напрягать": Лукашенко пожаловался Путину на ЧВК "Вагнер", которая рвется в Польшу (видео)

По словам белорусского политика, он бы не хотел заниматься передислокацией наемников Евгения Пригожина, поскольку у них плохие настроения. Отдельно Лукашенко попросил Путина о поддержке ситуации с "вагнеровцами".

Александр Лукашенко жалуется Владимиру Путину на "вагнеровцев", которые передислоцировались в Беларусь. По словам политика, наемники Пригожина просят отправить их на Запад, чтобы устроить "экскурсии в Варшаву и Жешув". Об этом, по информации росСМИ, Лукашенко сообщил на переговорах с Путиным.

По словам политика, наемники якобы просят отправить из на Запад, чтобы отомстить за поставки вооружения для украинской армии. Лукашенко отмечает, что пока держит "вагнеровцев" в Беларуси и просит Путина о поддержке.

"Нас начали напрягать вагнеровцы. Просятся на Запад. Не хотелось бы туда их передислоцировать, потому что настроения у них плохие. Надо отдать должное — они знают, что происходит вокруг Союзного государства. Ну это так, штрих… Мы будем всячески противодействовать", — добавил Лукашенко на переговорах с Путиным.

Как сообщают росСМИ, во время встречи политики также обсудили контрнаступления ВСУ.

"Контрнаступления нет", — сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Путин уточнил: "Оно есть, но оно провалилось".

Путин и Лукашенко заявили, что за минувшие сутки ВС РФ якобы уничтожили рекордное количество иностранной бронетехники. По данным Лукашенко, за один бой были ликвидированы более 15 танков Leopard и свыше 20 БМП Bradley.

В ответ Путин заявил, что "с той стороны просто действовали подразделения, полностью укомплектованные иностранной техникой".

Напомним, в субботу 22 июля вечером Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Москву. Переговоры с Путиным проходят в воскресенье в Константиновском дворце, расположенном в Стрельне под Санкт-Петербургом. На встречу политики прибыли вместе на одном автомобиле.

Фокус подробно писал о мятеже Евгения Пригожина в РФ 23-24 июня, когда он вместе с наемниками ЧВК "Вагнер" чуть не дошел до Москвы. В результате неудавшегося восстания боевиков ЧВК отправили в Беларусь, где они обосновались в палаточном лагере в деревне Цель. Туда же стягивается военная техника.

Фокус писал 22 июля, что недавно Евгений Пригожин зарегистрировал в Беларуси общество с ограниченной ответственностью "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" с уставным фондом в 200 белорусских рублей (около 80 долларов). Компания зарегистрирована в деревне Цель Осиповичского района Могилевской области, куда отправили наемников после провалившегося военного мятежа в РФ.