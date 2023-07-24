"Вовлечены в учения": в ГПСУ рассказали, сколько "вагнеровцев" находится в Беларуси (видео)

По словам Андрея Демченко, основное место расположения наемников ЧВК "Вагнер" — это база под Осиповичами, которая находится в более чем 200 км от Украины.

На данный момент на территорию Беларуси прибыло около 5 тысяч наемников из российской ЧВК "Вагнер". Вероятно, эти наемники будут вовлечены в учения с белорусскими военными. Однако Украина не исключает возможности их использования для дестабилизации на белорусско-украинской границе. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире "Радио Свобода".

Он рассказал, что ситуацию с перемещением в Беларусь российских наемников отслеживают подразделения разведки Украины, в том числе ГНСУ.

"По нашим данным, сейчас там находится около 5 тысяч. Основное место их расположения – это база под Осиповичами. Если в расстоянии от границы с Украиной — это более 200 км", — отметил Демченко.

Украина следит за развитием ситуации в отношении использования "вагнеровцев" на территории Беларуси. По словам Демченко, их участие может начаться с подготовки белорусских вооруженных сил, а впоследствии они могут быть задействованы для обучения военных подразделений Российской армии.

По данным пограничников, на данный момент на территории Беларуси отсутствуют военные РФ. В последний раз российская сторона практически полностью вывела свои подразделения в рамках последней ротации, и новых подразделений пока не было замечено. Согласно мнению Демченко, возможно, у России не хватает свободных подразделений, которые она могла бы направить в Беларусь для обучения.

Пограничники Украины не исключают возможности того, что в определенный период российские наемники могут причаститься к дестабилизации как на границе с Украиной, так и на границах со странами Европейского союза. Это вызывает обеспокоенность и требует повышенного внимания и мониторинга ситуации.

"Мы видим, что страны Европы также усиливают свою границу с Беларусью. Но заявление так называемого президента Лукашенко, что "вагнеровцы" им создают проблемы и выражают уже желание уйти в Польшу — это, скорее всего, нагнетание ситуация для того, чтобы внимание Украины и стран Европы было приковано к этой теме", — сказал спикер ГНСУ.

Демченко подчеркнул, что у России отсутствуют достаточные силы для повторной атаки Украины с севера. Он также отметил, что северная граница Украины с Беларусью постоянно укрепляется путем строительства фортификационных сооружений и минирования территории. Однако укрепление линии границ Черниговской, Сумской и Харьковской областей с Россией сталкивается с трудностями из-за постоянных обстрелов, что затрудняет эффективное укрепление этой границы.

Оккупанты используют минометы, артиллерию, дроны, танки, стрелковое оружие, авиацию. Только за минувшие сутки, 23 июля, по границе с россией на этом направлении россияне совершили около 60 обстрелов.

Фокус подробно писал о мятеже Евгения Пригожина в РФ 23-24 июня, когда он вместе с наемниками ЧВК "Вагнер" чуть не дошел до Москвы. В результате неудавшегося восстания боевиков ЧВК отправили в Беларусь, где они обосновались в палаточном лагере в деревне Цель. Туда же стягивается военная техника.

Фокус писал 22 июля, что недавно Евгений Пригожин зарегистрировал в Беларуси общество с ограниченной ответственностью "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" с уставным фондом в 200 белорусских рублей (около 80 долларов). Компания зарегистрирована в деревне Цель Осиповичского района Могилевской области, куда отправили наемников после провалившегося военного мятежа в РФ.