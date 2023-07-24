"Был стукачом, за что отрезали палец": всплыли новые факты из прошлого Евгения Пригожина

Во время отбывания своего первого срока в российской тюрьме глава ЧВК "Вагнер" был внутрикамерным агентом, из-за чего его не уважали другие заключенные и даже физически издевались, рассказал глава проекта "Гулагу.нет".

"Повар" российского президента Владимира Путина и главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин потерял фалангу безымянного пальца левой руки, когда сидел в тюрьме в 1980-х годах. Таким образом его наказали другие осужденные за сотрудничество с администрацией исправительного учреждения. Об этом в интервью журналистке Алесе Бацман рассказал руководитель российского правозащитного проекта "Гулагу.нет" Владимир Осечкин.

"Это история о его первом сроке в колонии, жестоких обычаях... Он еще тогда тесно сотрудничал с оперативниками колонии. Был так называемым внутрикамерным агентом, стукачом и так далее. Был на плохом счету. Очевидно, что с того времени у него в подкорке засело, что ему надо отомстить. Тех заключенных, которые с ним это сделали, видимо, в живых уже нет. Там был такой вид наказания за сотрудничество с администрацией, и он эти свои страхи и фобии перенес в жизнь, и это стало одним из видов наказаний в ЧВК "Вагнер" во время войны на оккупированных территориях", — рассказал Осечкин.

Он добавил, что такое наказание Пригожин устраивал в отношении наемников ЧВК "Вагнер".

"У нас есть целый ряд свидетельств тех, кто побывал там. Они рассказывали, что их выстраивали, и перед ними ходили и показывали в баночке отрезанные фаланги пальцев, мол, "Будете покупать или отбирать у местного населения телефоны и звонить домой, вот что вас минимум ждет в этом случае", — рассказал правозащитник.

Напомним, что Пригожин зарегистрировал в Беларуси ООО "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" с уставным фондом в 200 белорусских рублей. Основным видом деятельности новой компании заявлено "управление недвижимым имуществом".

Напомним, 19 июля сообщалось, что глава МИ-6 рассказал, как Кремль "подавил" мятеж Пригожина. В британской разведке отмечают, что единственная причина, по которой Путин пошел на сделку — сохранение власти.