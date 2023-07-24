Даже после разгона: наемники ЧВК "Вагнер" продолжают получать зарплаты, - росСМИ (скриншот)

По информации росСМИ, боевикам Пригожина, которые перебрались в Беларусь или готовы отправиться в африканские и арабские страны, будут и дальше платить за участие в боевых действиях.

Наемники из ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина по-прежнему получают зарплаты, хотя компанию в РФ закрыли. Денежные выплаты боевикам снизили на 40 %. Об этом сообщают в росСМИ "Можем объяснить", изучив закрытые чаты их родственников.

По информации издания, жены боевиков жалуются на "низкие" зарплаты супругов. После того как ЧВК в России закрыли, а большинству бойцов предложили перейти под руководство Минобороны РФ и перебраться в Беларусь, выплаты сократили до 150 тысяч рублей (около $1650 в месяц). Раньше наемникам за участие в боевых действиях, в том числе в Украине, платили 240 тысяч рублей в месяц (около $2650).

Деньги будут платить тем, кто согласился перебраться в Беларусь, где теперь базируется ЧВК, либо тем, кто готов отправиться в африканские или арабские страны. При этом в конце июня Путин признал, что содержание "вагнеровцев" полностью финансировало государство, и только за год на это потратили 86 млрд рублей. Так что, как сообщают в СМИ, теперь не ясно, из каких средств наемники будут получать зарплату.

Фото: Можем объяснить/ жены "вагнеровцев" в закрытых чатах обсуждают зарплаты супругов Фото: Можем объяснить

Отдельное беспокойство, по информации СМИ, у жен боевиков вызывают возможные "задержки выплат", а также, то, что сейчас их супруги предоставлены сами себе в отелях Анапы, временно выполняющие функцию госпиталей. Женщины не уверены, что их супруги довезут домой заработанные деньги, а не промотают все в ресторанах.

Как известно, ЧВК "Вагнер" перестала существовать спустя несколько недель после неудавшегося военного мятежа Евгения Пригожина. Никто из боевиков не ответил за восстания. Единственным "наказанием" стало перебазирование в Беларусь.

Фокус писал 22 июля, что Евгений Пригожин зарегистрировал новую компанию "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" с уставным фондом в 200 белорусских рублей по адресу, где находится лагерь ЧВК "Вагнер" в Беларуси.

Фокус также сообщал, что Александр Лукашенко жаловался Путину на "вагнеровцев". По словам политика, наемники просятся "на экскурсию" в Варшаву и Жешув. Лукашенко попросил поддержки у президента РФ.