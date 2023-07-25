Удачная охота: ССО выследили под Бахмутом российскую "Триаду" и еще 8 целей (видео)

Как отмечают в Командовании Сил спецопераций, за короткий промежуток времени на Бахмутском направлении уничтожили 9 вражеских целей — комплексы РЭБ, артиллерийские пушки и бронетехника противника.

Бойцы Сил специальных операций и артиллеристы ликвидировали комплексы радиоэлектронной борьбы "Триада" и "Леер-2" россиян под Бахмутом. Об этом сообщает пресс-служба ССО в Telegram.

"Комплексы радиоэлектронной борьбы "Триада" и "Леер-2" уничтожены благодаря аэроразведчикам одного из подразделений ССО Украины. Это произошло на Бахмутском направлении. Там наши воины провели разведку позиций противника и после обнаружения целей удачно навели и скорректировали артиллерию Сил обороны", — говорится в сообщении.

Как отметили военные, за короткий промежуток времени было уничтожено 9 вражеских целей — комплексы РЭБ, артиллерийские пушки, бронетехника противника.

В ССО также заявили, что вместе с разведчиками свои задачи отрабатывают и операторы FPV-дронов, которые наносят удары не только по технике и живой силе, но и уничтожают средства наблюдения противника.

Что известно про уничтоженные комплексы РЭБ?

"Триада-2С" ("Триада-2.3") — комплекс радиоэлектронной борьбы для поражения спутников связи противника. Комплекс создавался в двух вариантах — мобильном и стационарном. Это мобильный комплекс радиоэлектронного поражения спутников связи, внешний вид которого, как и характеристики этого комплекса на данный момент не известны широкой публике. Утверждается, что возможности станции активных помех позволяют эффективно бороться со всеми современными радиолокационными станциями.

"Леер-2" — российский автоматизированный мобильный комплекс радиотехнический разведки и радиоэлектронной борьбы. Он обеспечивает создание реальной помеховой обстановки в ходе испытаний техники на полигонах, а также оценивает электромагнитную обстановку. Мобильный комплекс технического контроля, радиоэлектронной имитации и постановки помех "Леер-2" на базе многоцелевого бронированного автомобиля Тигр-М предназначен для радиоразведки источников радиоизлучений, постановки помех и радиоподавления радиоэлектронных средств (РЭС) противника, в том числе и систем мобильной связи.

РЭБ "Леер-2" Фото: Defence Express

Напомним, несколькими днями ранее дрон ВСУ за ночь взорвал сразу два российских танка. В Луганской области бойцы роты ударных беспилотников "Ахиллес" (входит в состав 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко) следили за двумя российскими танками Т-80. После, выбрав удобный момент, бронетехнику противника атаковал беспилотник. Дрон сбросил на танки боеприпасы.

А 17 июля в Минцифры рассказали, как украинские дроны уничтожили технику ВС РФ на миллионы. Как заявил вице-премьер Михаил Федоров, дешевые беспилотники помогают ВСУ громить оккупантов и беречь жизни солдат.