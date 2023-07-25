Завезли 2 "Урала": под Мелитополем ВС РФ неудачно спрятали склад с БК от разведки ВСУ

Российские оккупанты, чтобы скрыть боеприпасы от украинской аэроразведки, вырыли глубокую яму, а рядом разместили 4 гаубицы "Мста-Б".

На одном из участков фронта в Запорожской области российские оккупанты потеряли склад с БК, несмотря на то, что пытались его спрятать. Кроме БК они также недосчитались 4-х гаубиц. Об этом сообщает местное издание "РИА Мелитополь".

"Вчера было очень шумно возле села Любимовка Пологовского района. По данным разведчиков группы "Бешеная Панда", военные РФ устроили там схрон. Вырыли в земле яму, куда завезли 2 "Урала" БК. Неподалеку разместили четыре 152-мм гаубицы "Мста-Б". Но "пандочки" вместе с БРАГ 110 ТРО сработали точно и оперативно", — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские разведчики заметили суету оккупантов вокруг склада и оперативно передали координаты украинским артиллеристам. Последние в тот же день по ним отработали.

"После первых попаданий были уничтожены 4 гаубицы. После второго удара артиллерии уничтожен склад БК. Детонацию было слышно полчаса", — пишет издание.

Напомним, что бойцы НГУ во время штурма испепелили 3 супертанка россиян Т-90-М "Прорыв". Сначала "Прорывы" подорвались на минах, а дальше их добили противотанкисты НГУ.

Ранее сообщалось, что Силы обороны в течение прошлой недели уничтожили почти 7 батальонов живой силы россиян, 4 танковые роты и 7 артдивизионов.