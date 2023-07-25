Оккупанты 9 раз обстреляли Черниговскую и Сумскую области, — ОК "Північ"

Враг применял минометы и ствольную артиллерию для обстрелов населенных пунктов. В результате вражеских атак, по информации командования, пострадавших нет.

Российские захватчики продолжают обстреливать приграничные территории Черниговской и Сумской областей. Всего в течение суток насчитано 9 обстрелов (77 взрывов) из различных видов вооружения. Об этом информирует оперативное командование "Північ" в Telegram.

В Черниговской области обстрелам подверглась Семеновская громада. В Леоновке зафиксировано два "прилета", вероятно использовался миномет калибра 82 мм. Также обстреляли Блешню из ствольной артиллерии.

В Новгород-Северской громаде атаковали населенный пункт Гай. Враг мог применить САУ. В Сновской громаде 5 прилетов зафиксировали по территории населенного пункта Клюсы. Россияне могли применить миномет 120 мм.

В Сумской области обстреливали Шосткинский район. На территории населенного пункта Середина-Буда было 2 "прихода", вероятно из миномета калибра 120 мм. Также российские захватчики применили ствольную артиллерию.

В поселке Бояро-Лежачи зафиксировали 17 приходов, вероятно из миномета калибра 82 мм. Сварково также могла обстрелять ствольная артиллерия.

В результате обстрелов пострадавших нет.

Ситуация на севере от Генштаба ВСУ

В отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины говорится о том, что по состоянию на 10 часов на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается постоянной и не претерпела существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях российские войска нанесли удары в районах Гурьев Казачок и Песчаное Харьковской области. Враг использовал авиацию.

В общем оккупанты осуществили минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в частности, под огонь попали территории северо-восточнее Леоновки Черниговской области; Середина-Буда, Белополье, Бояро-Лежачи, восточнее Угроидов, юго-восточнее Поповки Сумской области и Огирцево, Стрелечья, Бочковое, Нестерное и Бударки Харьковской области.

Напомним, 19 июля россияне из артиллерии обстреляли село в Донецкой области. Среди раненых были дети.