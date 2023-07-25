Шойгу собрался в КНДР на "празднование" 70-летия окончания Корейской войны, — росСМИ

26 июля в КНДР начнутся памятные мероприятия, посвященные окончанию войны, которую они называют Отечественной освободительной. Ожидается, что на "празднование" также прибудет топ-чиновник из Китая.

Российская делегация во главе с министром обороны Сергеем Шойгу 25-27 июля поедет в КНДР на "празднование" 70-летия окончания Корейской войны, сообщает"РИА Новости".

"Российская делегация во главе с Шойгу 25-27 июля посетит КНДР для участия в торжествах по случаю 70-летия победы корейского народа в войне 1950-53 годов. Визит будет способствовать укреплению российско-северокорейских военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества между двумя странами", — говорится в сообщении.

26 июля в КНДР начнутся памятные мероприятия, посвященные 70-летию окончания Корейской войны.

Из России в Пхеньян прилетит Шойгу, а из Китая — заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.

Проти об'єднаних комуністичних військ боролися Південна Корея, США, Британія, Філіппіни, Канада, Туреччина, Нідерланди, Австралія, Нова Зеландія, Таїланд, Ефіопія, Греція, Франція, Колумбія, Бельгія, Південно-Африканський Союз і Люксембург, які діяли у складі збройно-миротворчих сил ООН.

У Південній Кореї цю війну називають "Інцидентом 25 червня", а в КНДР ця війна зветься Вітчизняною визвольною війною.

Корейская война — вооруженный конфликт между Корейской народно-демократической республикой и Корейской республикой, продолжавшийся с 25 июня 1950 года до 27 июля 1953 г.В составе коммунистических вооруженных сил действовали солдаты Корейской Народной Армии, "добровольцы" Народно-освободительной Армии Китая и Военно-воздушные силы СССР.

Против объединенных коммунистических войск боролись Южная Корея, США, Великобритания, Филиппины, Канада, Турция, Нидерланды, Австралия, Новая Зеландия, Таиланд, Эфиопия, Греция, Франция, Колумбия, Бельгия, Южно-Африканский Союз и Люксембург, которые действовали в составе вооруженно-миротворческих сил ООН.

В Южной Корее эту войну называют "Инцидентом 25 июня", а в КНДР она называется Отечественной освободительной войной.

Напомним, американский солдат пересек границу с КНДР: его арестовали. 18 июля рядовой Трэвис Кинг самостоятельно пересек линию разграничения между Кореями. Последний такой случай был в 1982 году.

Также, 19 июля Фокус писал, что в КНДР запустили баллистические ракеты, которые пролетели 550 км. С начала года запущено уже 22 ракеты.