"Приказываю любить безгранично": Валерий Залужный поздравил военного ВСУ со свадьбой (видео)

Главнокомандующий ВСУ поблагодарил жениха за хорошую службу и поздравил молодоженов с созданием семьи.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный снова "появился" на публике. На этот раз он поздравил подчиненного — военнослужащего Вооруженных сил Украины с бракосочетанием. В видеообращении к молодоженам генерал приказал военному любить и заботиться о своей жене, быть ей хорошим мужем и делать все, что она захочет. Поздравительную речь генерала презентовали прямо во время свадебного банкета молодоженов. Кадры с видеообращением главнокомандующего опубликовал фотограф Юрий Миндзар.

"Хотел бы поздравить тебя и твою невесту Инну с вашим бракосочетанием и созданием семьи в такое сверхтяжелое и сложное время. Как главнокомандующий Вооруженных сил Украины, приказываю тебе любить ее безгранично, оберегать от всего, носить на руках, дарить цветы, целовать, обнимать, и делать все, что она пожелает", — сказал Залужный.

Молодожены и свадебные гости с юмором и смехом отреагировали на обращение главнокомандующего. Сам же новоиспеченный муж пообещал выполнить генеральский приказ.

В комментариях к видео автор отметил, что гости и сами молодожены были чрезвычайно удивлены такому подарку.

Напомним, 24 июля Валерий Залужный опубликовал трогательное поздравление в честь дня рождения своей жены Елены и вставил в него фото из семейного альбома.

По мнению полковника Романа Свитана, генерал Залужный формирует плацдарм для деоккупации Крыма. По мнению Свитана, удары беспилотников по Крымскому мосту 17 июля и военным объектам временно оккупированного полуострова, свидетельствуют о подготовке освобождения полуострова от агрессора.

14 июля Валерий Залужный заявил, что вернет полуостров Крым, даже если западные партнеры будут против. Он также пообещал сделать украинскую армию настолько сильной, чтобы на Украину больше никто не нападал.