Бахмут и Лиман: Сырский посетил направления с "противоположной обстановкой" (фото)

По словам генерала, цель встречи с бойцами боевых бригад — понять, какова реальная ситуация на фронте, и определить, что именно им нужно для успешного ведения боев.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский встретился с бойцами двух бригад, которые воюют на самых горячих отрезках фронта на востоке. Во время встречи было принято решение о дальнейших действиях на участках с "противоположной обстановкой". О некоторых деталях встречи говорится в Telegram-канале генерала.

В заметке указано, что встреча состоялась с двумя боевыми бригадами, которые воюют на востоке — на Лиманском и Бахмутском направлениях. Отмечается, что ситуация на обоих направлениях по состоянию на 25 июля является "активной", однако по характеру — "противоположной". При этом не конкретизируется, что именно имеется в виду под термином "противоположные".

Сырский встретился с командирами, которые действуют в указанных направлениях — хотел услышать их видение ситуации и узнать об имеющихся проблемах. Кроме того, во время общения станет понятно, где самая сложная ситуация и какие именно средства нужны бойцам на поле боя, — "это принципиально важно понимать", — отметил командующий.

Основываясь на полученной информации, командование примет решения, которые соответствуют реальному положению вещей, указано в заметке генерала.

Бойцы встретились с Сырским, получили награды и ценные подарки. Генерал подытожил, что благодаря нынешней встрече укрепились "взаимодоверие и понимание".

В заметке не указано, с какими именно боевыми бригадами встретился командующий Сухопутными войсками. Одна на опубликованных фотографиях видно бойцов и флаги соответствующих подразделений:

67 ОМБр, созданная на базе Добровольческого Украинского корпуса "Правый сектор";

67 ОМБр ВСУ и генерал Сырский

93 ОМБр "Холодный яр".

93 ОМБр ВСУ и генерал Сырский

Отметим, о ситуации на Лиманском и Бахмутском отрезке фронта можно подробнее узнать от военного обозревателя Константина Машовца. Обозреватель отметил, что на этих отрезках действительно несколько противоположные условия:

на Лиманском отрезке армия РФ пытается продвинуться в направлении реки Оскол и имеет определенные успехи южнее пути Сватово-Боровое возле населенных пунктов Ковалевка-Кармазиновка;

Ситуация на Лиманском направлении по состоянию на 24 июля 2023 года

на Бахмутском отрезке ВСУ вклиниваются в позиции врага между Яковлевкой и Соледаром, и также мощно давят на россиян в районе Андреевка-Клищеевка-Курдюмовка.

Ситуация на Бахмустьком направлении по состоянию на 24 июля 2023 года

Напоминаем, в ВСУ ответили на заявления российских военкоров о якобы использовании кассетных снарядов под Бахмутом. Отмечают, что это свидетельствует об эффективной работе украинской артиллерии: подобные "подозрения" звучат "как комплимент".

Между тем генерал Валерий Залужный показал, как работает на линии фронта пушка "Гиацинт". Один из артиллеристов, который работает на этом орудии, подчеркнул, что "пот артиллерией бережет кровь пехоты".