Три вида: какие повестки будут вручать военнобязанным в августе

Актуальными остаются три варианта распоряжений, которые вручают представители ТЦК и СП. Среди них повестки для проверки военно-учетных данных, направление на прохождение медицинского обследования, а также "боевые повестки".

В Украине с 24 февраля 2022 года продолжается общая мобилизация, в ходе которой военнообязанным мужчинам в возрасте 18-60 лет вручают повестки.

Всего их существует четыре: проверка военно-учетных данных, направление на прохождение военно-врачебной комиссии, мобилизационное распоряжение, а также призыв на срочную военную службу. Однако последнее из перечисленных распоряжений не актуально, так как президент отменил призыв весной 2022 года в связи с военным положением и мобилизацией, а осенью эта норма была закреплена в законе.

Разбираемся, какие повестки будут получать военнообязанные в августе. По словам руководителя Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Александра Тищенко, актуальны три типа повесток:

Чаще всего представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки вручают мужчинам направления в военкоматы для уточнения данных. Эта повестка не означает немедленную мобилизацию, она необходима для обновления информации о составе семьи военнообязанного, состоянии его здоровья, об изменениях места работы, контактных данных, места жительства и других деталей.

Эта повестка не означает немедленную мобилизацию, она необходима для обновления информации о составе семьи военнообязанного, состоянии его здоровья, об изменениях места работы, контактных данных, места жительства и других деталей. Следующий вид повесток направляет на прохождение врачебной комиссии. К документу прилагается карта исследования и медицинского осмотра военнообязанного. После прохождения медкомиссии в карточке будет указан вывод о пригодности, непригодности или ограниченной пригодности к военной службе. Эти результаты могут использовать для дальнейшего призыва или формирования мобилизационного резерва.

К документу прилагается карта исследования и медицинского осмотра военнообязанного. После прохождения медкомиссии в карточке будет указан вывод о пригодности, непригодности или ограниченной пригодности к военной службе. Эти результаты могут использовать для дальнейшего призыва или формирования мобилизационного резерва. Третий вид повесток — мобилизационное распоряжение. Оно вручается военнообязанному после прохождения медкомиссии в том случае, если он признан годным к прохождению военной службы. "Боевая повестка" — это серьезное распоряжение, которое требует от граждан явиться в указанное место и время для немедленного вступления в ряды вооруженных сил.

Что должно быть в повестке

В любой повестке должны быть указаны:

фамилия, имя и отчество военнообязанного

год рождения и адрес проживания;

вид повестки, дата, время и адрес, куда необходимо явиться после получения повестки;

уточнение по необходимым документам;

название органа, печать, подпись, фамилию, имя и отчество начальника РТЦК и СП

Повестка должна быть заполнена и подписана начальником территориального центра комплектования.

Фокус рассказывал 20 июля, куда украинцы могут подать жалобу о злоупотреблениях в территориальных центрах комплектования (ТЦК).