По словам представителя оккупационной администрации региона, российские войска использовали весь арсенал имеющегося у них вооружения, чтобы отбивать штурм ВСУ.

Силы обороны Украины вклинились в первую линию обороны России на оккупированной части Запорожской области. Об этом сообщил представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, чтобы прорвать российскую оборону в районе Орехова ВСУ использовали не менее 100 единиц бронетехники.

"На данный момент в результате нескольких волн атаки в районе Роботино на более 100 единицах бронетехники, включая танки, БМП, БТР и ББМ противнику удалось вклиниться на трех участках нашей первой линии обороны. Основную роль в наступлении играют штурмовые группы 33 ОМБр и 118 ОМБр 10 АК ВСУ. Боевики этих бригад прошли обучение за рубежом, а сами бригады приоритетно оснащены западными образцами военной техники, включая танки "Леопард" и БМП "Брэдли", — посетовал Рогов.

Он добавил, что российские захватчики атаковали ВСУ из минометов и артиллерии, а также из ПТРК и с помощью авиации.

"Сейчас в этом районе идут тяжелые ожесточенные бои высокой интенсивности", — резюмировал коллаборант.

Напомним, что ВСУ отрицают потерю трех населенных пунктов вблизи Купянска на Луганщине и сообщают, что тактическая ситуация на этом участке фронта существенно не изменилась.

Ранее сообщалось, что ВСУ устроили оккупантам дистанционный "минный" фейерверк, попав с дрона ВОГ в кучу инженерных боеприпасов. После этого раздался сильный взрыв.