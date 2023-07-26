ВС РФ готовят корабли и авиацию, чтобы атаковать суда в Черном море, — Military Media Center

Вооруженные силы захватчиков ведут боевую подготовку надводных сил и морской авиации Черноморского флота. Военные отрабатывают блокировку морских районов, а также обнаружение и уничтожение гражданских кораблей.

ВС РФ проводят подготовку кораблей и авиации для блокирования районов Черного моря после выхода России из "зернового соглашения". Об этом информируют в Military Media Center.

Сообщается, что вооруженные силы захватчиков активизировали боевую подготовку надводных сил и морской авиации Черноморского флота. В частности, речь идет об отработке блокирования морских районов, обнаружения и уничтожения кораблей.

"Очевидно, россияне практикуют поражение гражданских судов, которые будут следовать в и из портов Украины", — пишут в Military Media Center.

При этом захватчики продолжают совершенствовать систему обороны Крыма, в частности, Армянского и Перекопского направлений.

Напомним, 17 июля в Кремле сообщили, что не собираются продлевать "зерновую инициативу", так как больше не видят в ней смысла, так как их условия в рамках соглашения якобы не выполняются. Большая жалоба РФ связана с отсутствием транзита аммиака через Украину.

Позже в российском Министерстве обороны заявили, что начиная с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут расцениваться как потенциальные перевозчики военных грузов, а страны, чей флаг будет вывешен на таких кораблях, будут считаться вовлеченными в войну на стороне Украины.

В ответ в Министерстве обороны Украины предупредили, что с 21 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов РФ и украинских морских портов, находящихся на временно оккупированной территории, будут рассматриваться как потенциально опасные. А украинские силы имеют право и возможности отвечать на действия флота РФ.

Запад прилагает усилия, чтобы вернуть Россию к зерновому соглашению. Так генсек ООН Антониу Гутерриш направил в Москву письмо, в котором изложил план действий и якобы пообещал выполнить российскую часть договоренностей в рамках соглашения. В России сообщили, что готовы сотрудничать с ООН для обеспечения безопасности экспорта украинского зерна, если их условия будут выполнены.

В Кремле требуют отменить все санкции против российского зерна и удобрений, вернуть систему международных платежей SWIFT в банки РФ, восстановить разрешения на торговлю запчастями для сельхозтехники, разблокировать сельскохозяйственных активов и возобновить работу аммиакопровода "Тольятти-Одесса".