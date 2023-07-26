Как изменится размер пенсий военных, которые пошли служить во время войны

Размер пенсий военных, которые пошли служить во время войны, может измениться. Чтобы защитить свои права, служащие могут обратиться за помощью к юристам или специалистам Пенсионного фонда Украины.

С начала войны в Украине на защиту страны стало много бывших военных, у которых уже была пенсия за выслугу лет. Размер их пенсий может измениться, но не всегда в сторону уменьшения.

Как рассказала главный юрист Левобережного киевского местного центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи Лариса Вербило в интервью АрміяInform, размер пенсии, который начислят уволенному во второй раз военнослужащему, обычно становится больше. Однако, если до войны военный получал более высокую пенсию, чем после службы в сверхсложных и опасных условиях войны, размер его пенсии может стать меньше.

Так, например, военнослужащий ВСУ или иного вооруженного формирования или силового ведомства, например МВД, был на руководящей должности. Поэтому согласно своему званию, выслуге и, главное, должностному окладу ему была назначена довольно большая пенсия. Но во время мобилизации он попал в подразделение на должность обычного стрелка. Поэтому, соответственно, при увольнении, даже при увеличении выслуги лет, его пенсия может стать меньше.

В таком случае Лариса Вербило рекомендует быть внимательными и помнить, что согласно пункту 1.5. Порядка представления и оформления документов для перерасчета пенсий, утвержденного постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 25 ноября 2005 г. № 22-1, каждый человек может подавать заявление о переводе с одного вида пенсии на другой. В таком случае, чтобы не уменьшился размер пенсии, нужно обратиться за советом к юристам или специалистам Пенсионного фонда, которые после определенных просчетов посоветуют — оставаться на старой пенсии или оформлять новую.

Как военные могут защитить свои пенсии

Чтобы защитить свои пенсии, военные могут предпринять следующие шаги:

подать заявление о переводе с одного вида пенсии на другой;

обратиться за советом к юристам или специалистам Пенсионного фонда Украины;

ознакомиться с Порядком представления и оформления документов для перерасчета пенсий, утвержденным постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 25 ноября 2005 г. № 22-1;

следить за изменениями в законодательстве о пенсиях.

Если гражданин является военным, который вышел на пенсию и планирует снова служить в армии, важно знать, что размер его пенсии может измениться. Чтобы защитить свои права, следует обратиться за помощью к юристам или специалистам Пенсионного фонда Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, будут ли повышать пенсии в августе 2023 года. Перерасчет пенсионных выплат провели для 11 млн пенсионеров.