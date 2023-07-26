"Укрпочта" ввела в обращение новую марку, посвященную работе Службы безопасности Украины (фото)

Марка о СБУ является финальным выпуском героической серии "Слава Силам обороны и безопасности Украины!", тираж марки составляет более 1 миллиона экземпляров. После спецпогашения ее можно приобрести в отделениях "Укрпочты" и онлайн.

Председатель СБУ Василий Малюк и генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне, выполнили спецпогашение марки посвященной работе Службы безопасности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"С первых дней полномасштабного вторжения рф сотрудники СБУ уничтожают врага в горячих точках и делают все, чтобы как можно быстрее освободить нашу землю. Разрушение Крымского моста — это одна из наших реализаций. Убежден, что уникальные спецоперации, которые проводит СБУ, станут сюжетами для новых марок", — отметил Председатель СБУ Василий Малюк.

Он поблагодарил сотрудников СБУ за работу и пожелал, чтобы количество их боевых выходов соответствовало количеству возвращений на места дислокации. Также минутой молчания почтили память погибших Героев, отдавших свою жизнь за Родину.

По словам главы СБУ, стикеры с маркой отправят спецназовцам СБУ, которые сейчас работают на передовой.

"Наши бойцы смогут маркировать ими боеприпасы, которыми уничтожают врага. И передавать оккупантам своеобразный "привет" от всех украинцев. Уверяю: СБУ хорошо гасит не только марки, но и московитов!" — добавил он.

Вместе с этим Игорь Смелянский сообщил, что тираж марки составляет более 1 миллиона экземпляров.

"Совместно с СБУ представляем третий и завершающий почтовый выпуск героической серии "Слава Силам обороны и безопасности Украины!", посвященный Службе безопасности. Имеем честь запечатлеть на марках спецназовцев СБУ, которые являются реальными героями нашего времени, которые борются за независимость и победу для нашего государства. В новостях вся страна видит, как Служба безопасности ежедневно разоблачает коллаборационистов, разрушает их подлые замыслы и вселяет страх во врагов постоянным "хлопком", — резюмировал генеральный директор Укрпочты.

Отмечается, что почтовые наборы "Служба безопасности Украины" доступны в отделениях Укрпочты по всей стране, онлайн в официальном почтовом магазине и маркетплейсах eBay и Amazon. Также можно приобрести тематический мерч: футболку "СБУ" и набор стикерпаков.

К слову, 24 июля в "Укрпочте" сообщили, что легендарная украинская почтовая марка "Русский военный корабль, иди...!" получила гран-при награду на международной премии "Азиаго" в Италии, известную также под названием "филателистический Оскар"

Напомним, что 14 июня в Таллинне "Укрпочта" получила сразу 3 награды "World Post & Parcel Awards 2023". В частности, марка "Русский военный корабль, иди..." была признана лучшей маркой в мире. А саму компанию отметили наградой в номинации "Лучший почтовый оператор мира" за устойчивость, доставку по всему миру, несмотря на закрытие аэропортов, и за работу на освобожденных территориях, а также в номинации Лидер в индустрии.