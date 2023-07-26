"Пытается окружить": в Минобороны рассказали о действиях РФ под Авдеевкой (фото, карта)

В сообщении представительницы Минобороны Анны Маляр говорится о напряженной ситуации на Авдеевском отрезке фронта: войска РФ пытаются обойти Авдеевку с флангов, при этом боятся войти в город, чтобы не вести уличные бои.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 26 июля сообщила детали боев, которые идут на отрезке фронта возле Авдеевки в Донецкой области. Армия РФ пытается окружить населенный пункт: здесь происходят атаки не менее интенсивные, чем на других отрезках фронта. При этом отпор врагу дают бойцы 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Об этом чиновница рассказала в Telegram-канале.

Маляр сравнила бои под Авдеевкой с боями под Бахмутом: по ее словам, интенсивность — не меньше, чем на участке фронта, расположенном несколько севернее.

ВС РФ пытаются окружить населенный пункт, расположенный неподалеку от Макеевки и Донецка. При этом в саму Авдеевку враг зайти боится, поскольку опасается городских боев, подчеркнула чиновница.

Враг давит на флангах, но успеха не имеет — зато "несет ощутимые потери".

Оборону на Авдеевском отрезке фронта, среди других подразделений ВСУ, несет 110-я отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко, рассказала Маляр. Возглавляет бригаду Николай Чумак — чиновница опубликовала фотографии из штаба бригады.

Николай Чумак, командир 110 бригады ВСУ Фото: Анна Маляр / Telegram

Также представительница Минобороны показала несколько кадров из самой Авдеевки:

знак на въезде в населенный пункт;

Зна на въезде в Авдеевку Фото: Анна Маляр / Telegram

руины дома, поврежденного в результате боевых действий, которые идут уже полтора года.

Руины в Авдеевке Фото: Анна Маляр / Telegram

Отметим, об Авдеевке упоминается в каждом отчете Генштаба ВСУ — указано, что враг пытается захватить населенный пункт, ведет обстрелы, но терпит неудачу. В утреннем отчете за 26 июля перечислено 6 населенных пунктов, которые обстрелял враг — точки обстрелов окружают город полукругом.

Обстрелы на отрезке фронта вокруг Авдеевки по состоянию на утро 26 июля 2023 года Фото: Генштаб ВСУ

На онлайн-карте боевых действий от DeepState можно увидеть, что ВС РФ продвинулись на флангах вокруг Авдеевки: на севере крайние точки — Красногоровка, на юге — Водяное и Первомайское. Расстояние между крайними точками флангов — около 12 км.

Ситуация на Авдеевском отрезке фронта — карта от DeepState Фото: DeepStateMAP

Напоминаем, за несколько часов до этого Анна Маляр рассказала об общей ситуации на востоке на юге. По ее словам, на востоке в направлении Купянска и Лимана российские войска пытаются атаковать, но успеха не имеют. В свою очередь ВСУ ведут наступательные действия возле Бахмута и в направлении Мариуполя и Бердянска — здесь есть определенные успехи украинских Сил обороны.

Командующий Сухопутными войсками генерал Александр Сырский опубликовал кадры использования дронов ВСУ по трем бронемашинам ВС РФ. На видео — удачные отработки по бронемашине и двум танкам, которые обезвредили на линии фронта на востоке.