"Крах РФ все еще может произойти": колумнист WSJ прогнозирует новые наступления Украины в 2024 году

Американский обозреватель Джейсон Уиллик считает, что в случае неудачного контрнаступления Украины летом 2023 года переговоров с Россией все равно не будет.

Западу нужно будет подготовиться к еще одному украинскому контрнаступлению в 2024 году, а затем к еще одному после него. Об этом пишет в колонке для The Wall Street Journal Джейсон Уиллик.

Он вспомнил оценку генерала Марка Милли, председателя Объединенного комитета начальников штабов, относительно украинского контрнаступления. Уиллик сравнил ситуацию в Украине с Первой мировой войной. Милли сказал, что "дело может ухудшиться", предложив воспользоваться переговорами в случае такой возможности.

В колонке говорится о том, что в случае неудачного контрнаступления Украины переговоров с Россией не будет. Запад должен подготовиться к еще одному украинскому наступлению в 2024 году, а затем еще одному. По мнению Виллика, в конце концов, есть и худшие последствия, чем тупик в восточной Украине, который не является политически унизительным для Соединенных Штатов.

"Украина все еще в борьбе, и крах России все еще может произойти", — говорится в материале.

По мнению американского обозревателя, может казаться, что изнурительные войны заходят в тупик, пока вдруг растущие потери не приведут к разрушению оборонительных линий. Мятеж так называемой ЧВК "Вагнер" в прошлом месяце ярко подчеркнул хрупкость российских командных структур.

В колонке издания он отметил, если перспективы украинской военной победы на самом деле отдаленные, тогда нужно надеяться, что американские лидеры смогут продемонстрировать больше мудрости и гибкости, чем политики Первой мировой войны, о которых Милли говорил в прошлом ноябре.

Напомним, 18 июля Марк Милли заявил, что контрнаступление ВСУ замедлилось, однако его нельзя назвать провальным. Он сказал, что на настоящей войне люди расчищают минные поля в боевых машинах.