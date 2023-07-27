Прополз 150 метров и спас жизнь подчиненных: офицер НГУ под носом у россиян взорвал вражеский танк

Вражеский танк принялся обстреливать окопы нацгвардейцев на Луганщине, а поступок командира подразделения НГУ обеспечил удержание позиции.

На Луганщине в районе Серебрянского лесничества офицер Нацгвардии уничтожил вражеский танк, который просто расстреливал позиции нацгвардейцев. Об этом рассказал директор департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович.

Бой состоялся сегодня утром, 27 июля. Около 4 утра вражеский танк начал обстрел окопов с бойцами одного из подразделений 5-й Слобожанской бригады НГУ.

По словам Николая Уршаловича, командир подразделения — старший лейтенант Виктор Хоменко приказал бойцам открыть огонь по танку, а сам тем временем прихватив противотанковый гранатомет NLAW с другой стороны выбрался из окопа и подобрался к вражеской бронированной технике на расстояние в 150 метров и точным выстрелом уничтожил его.

Героический поступок офицера и командира обеспечил удержание позиции и спас жизнь подчиненных.

Напомним, что ВСУ удалось вклиниться в первую линию обороны ВС РФ на трех участках в Запорожье. Чтобы прорвать российскую оборону в районе Орехова ВСУ использовали не менее 100 единиц бронетехники.

Ранее сообщалось, что на одном из участков фронта украинские защитники взорвали противотанковые мины, которые оккупанты составили на обочине. Аэроразведчики, зарядили дрон взрывчаткой и точно сбросили ее в самый центр минной кучи. После этого раздался сильный взрыв.