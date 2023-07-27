"Бои носят жесткий характер": ВС РФ пытаются выбить ВСУ с позиций на 2-х направлениях

Силы обороны продвигаются вперед на Бахмутском направлении, а враг атакует в районе Серебрянского леса и на Купянском направлениях, рассказали в Минобороны.

На Бахмутском направлении на юге от города Бахмут ВСУ имеют постепенное продвижение вперед. Об этом 27 июля сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Боевые действия продолжаются в районе Клещеевки, Курдюмовки, Андреевки. Бои носят довольно жесткий характер. Враг ведет интенсивный огонь. На севере от Бахмута отбиваем атаки врага", — отметила она.

По ее словам, на Купянском направлении российские оккупанты постоянно атакуют и пытаются выбить Силы обороны с господствующих высот.

"За сегодня наши защитники отбили несколько штурмов без потери позиций. На Лиманском направлении в районе за сегодня так же отражено несколько атак врага в районе Серебрянского леса", — проинформировала Анна Маляр.

Напомним, что 27 июля российские оккупанты атаковали позиции НГУ в районе Серебрянского леса. Танк противника прицельно расстреливал окопы нацгвардейцев. Офицер подразделения уничтожил вражеский танк, подобравшись к нему на расстояние в 150 метров.

Ранее сообщалось, что бойцы Национальной гвардии Украины остановили попытку прорыва российских войск на Северском направлении и уничтожили 3 вражеских танка Т-90М "Прорыв". Танки подорвались на минах и были сожжены дотла нацгвардейцами с помощью противотанкового оружия.