"Прорезали путь через одно из минных полей": Украина наращивает темпы контрнаступления, — CNN

Украина направила больше сил на юго-восток страны, что свидетельствует о том, что Киев обнаружил потенциальные слабые места в российских оборонительных линиях, пишут западные журналисты.

После двух месяцев медленного прогресса на поле боя Украина, похоже, наращивает темп контрнаступления, разворачивая дополнительные войска на южном фронте. Об этом пишет CNN со ссылкой на официальных лиц США и России.

По информации источников издания, Украина направила больше сил на юго-восток страны, что свидетельствует о том, что Киев обнаружил потенциальные слабые места в российских оборонительных линиях, а ВСУ удерживали в резерве большое количество обученных на Западе войск, оснащенных мощным западным оружием и сейчас развернули "основную массу" сил.

"Наступление, кажется, принесло определенные результаты. Контрнаступление прорвало некоторые элементы российских оборонительных линий на юго-востоке, и резервные подразделения подошли, чтобы воспользоваться возможностью", — сказал американский чиновник.

Представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов признал, что ВСУ удалось "вклиниться" на трех участках первой линии обороны России на линии фронта на Запорожье.

"На Запорожском фронте началась вторая волна контрнаступления. Украинским войскам удалось прорваться" в результате нескольких волн атаки более 100 единицами бронетехники. Бойцы этих бригад прошли подготовку за рубежом, а сами бригады оснащены западной военной техникой, в частности танками "Леопард" и БМП "Брэдли", — заявил Рогов, отметив, что на южном фронте продолжаются ожесточенные бои.

Украинская сторона пока не комментирует ситуацию в этом районе, отметив, что Силы обороны на южном фронте "постепенно продвигаются".

Рогов добавил, что российские войска использовали весь свой арсенал, включая авиационные удары, чтобы отбить украинские подразделения, осуществлявшие наступление, которые, как он утверждал, были оснащены и обучены Западом.

Президент России Владимир Путин заявил в четверг, что "военные действия значительно усилились" на линии фронта, но возразил своим официальным лицам на местах и заявил, что толчок Украины возвращается обратно.

"Ни на одном из направлений боевых действий враг не достиг успеха. Все попытки контрнаступления были пресечены, противник с большими потерями отброшен", — сказал лидер страны-агрессора.

Украинская 47-я бригада, которая участвует в наступлении, подтвердила CNN, что продвигается вперед, сказав: "Пехота наступает. Артиллерия прикрывает. Экипажи "Брэдли" уничтожают вражескую пехоту и ее технику".

По информации издания, украинские войска прорезали путь по крайней мере через одно из многих минных полей, установленных россиянами, и достигли скромных территориальных достижений в районе Роботино, к югу от города Орехов.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский намекнул на возможный новый толчок в контрнаступлении, заявив, что Киев "приближается к моменту, когда ответные действия могут набрать темп, потому что мы уже проходим некоторые минные места и разминируем эти территории".

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что западные союзники Украины "могут ожидать, что Украина будет продолжать давить".

"Украина хорошо подготовлена и хорошо обучена, чтобы добиться успеха, и, как вы слышали, как я сказал на прошлой неделе, они боролись упорно, они прокладывали себе путь, чтобы пройти через минные поля и другие препятствия, но они все еще имеют большую боевую мощь", — сказал Остин на пресс-конференции в Папуа-Новой Гвинее вместе с премьер-министром страны.

Напомним, что ВС РФ пытаются выбить ВСУ с позиций на 2-х направлениях, а на Бахмутском направлении Силы обороны имеют продвижение. На Купянском направлении российские оккупанты постоянно атакуют и пытаются выбить Силы обороны с господствующих высот.

Ранее сообщалось, что на Луганщине вблизи Серебрянского лесничества офицер НГУ уничтожил вражеский танк, который просто расстреливал позиции нацгвардейцев. Нацгвардеец выбрался из окопов, подобрался к танку и попал в него из противотанкового гранатомета NLAW.