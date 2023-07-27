Раскаяние не помогло: на Черниговщине суд наказал украинца за неявку в военкомат

Медкомиссия признала мужчину ограниченно годным для службы в военное время, но после получения повестки он в течение четырех месяцев не появлялся в военкомате. Просьба на суде "строго не наказывать" не спасла его от заключения.

Украинца приговорили к трем годам заключения за уклонение от мобилизации. Об этом известно из приговора Репкинского районного суда Черниговской области от 19 июля.

В документе говорится, что осужденный прошел медосмотр еще 15 июня прошлого года и был признан непригодным к военной службе в мирное время, но ограниченно годным в военное время. 2 марта уже этого года гражданин получил повестку и должен был прийти в военкомат 15 марта. Но в указанную дату он не явился, "руководствуясь нежеланием проходить военную службу по мобилизации".

Во время заседания мужчина признал вину и раскаялся, попросив "строго не наказывать". Однако суд отказался принимать эти обстоятельства для смягчения приговора. В приговоре указано, что украинец в течение четырех месяцев так и не посетил военкомат, а значит не хотел исправить ситуацию.

"Сознательные граждане Украины, защищая государство, погибают на поле боя, получают увечья, поэтому назначение испытательного срока лицу, всячески пытающемуся избежать мобилизации, будет крайне несправедливым и в определенной степени пренебрежительным по отношению к защитникам Украины", — говорится в документе.

Райсуд признал уклониста виновным и назначил ему наказание — три года заключения.

Напомним, ранее Гусятинский районный суд Тернопольской области также судил украинца, который пытался избежать мобилизации. Мужчина получил повестку, но в военкомат не пошел. Позже уклонист объяснил это проблемами со здоровьем.

27 июля Верховная Рада проголосовала за продление военного положения и всеобщей мобилизации до 18 ноября. С момента полномасштабного вторжения РФ такой статус пролонгировали уже семь раз.