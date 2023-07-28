Мобилизация в Украине: где худшая ситуация с призывом мужчин в ВСУ

Военное положение и всеобщая мобилизация будут продолжаться, что негативно влияет на рынок труда в Украине в 2023 году. В западном регионе наблюдается самая напряженная ситуация для бизнеса, где у компаний больше всего мобилизованных работников.

Мобилизация в Украине повлияла на рынок труда, ведь в большинстве региональных компаний до 20% от военнообязанных работников находятся в рядах ВСУ, а самой напряженной является ситуация в западном регионе страны. Европейская Бизнес Ассоциация на сайте опубликовала результаты исследования.

Специалисты провели опрос в четырех городах, где сосредоточены региональные офисы Ассоциации — во Львове, Харькове, Одессе и Днепре. В исследовании сравнили в регионах по 5 бальной шкале (где 3 — нейтральная оценка). Так, ситуацию в Днепре бизнес оценил в 2,25 балла, в Одессе 2,47 балла и во Львове — 2,64. В этих регионах ситуация, по мнению бизнеса, несколько лучше, чем в Харькове — 1,62 балла.

Мобилизация во Львове негативно повлияла на бизнес и рынок труда. Предприниматели отметили, что снижение покупательной способности населения и непредсказуемые действия государства негативно влияют на состояние бизнеса. В 84% компаний и организаций мобилизовано до 20% от военнообязанных работников компании, в 8% — 20-30% работников, в 4% — 30-40%. Ситуация с мобилизацией работников в западном регионе является самой напряженной в рамках общей мобилизации в Украине.

Проблемы в Одессе в результате мобилизации провоцируют трудности с логистикой, коррупцию и отток рабочей силы за границу. В 76% компаний в рядах Вооруженных сил служат до 20% от военнообязанных работников.

Мобилизация в Днепре повлияла на развитие города. Бронирование работников в Днепре предпринимателей и руководитель компаний назвали одной из самых больших проблем. В 56% компаний есть мобилизованные.

Второй год подряд предприниматели Харьковской области назвали худшими условия ведения бизнеса. Отток персонала за границу и мобилизацию работников считаются самыми большими проблемами в регионе после обстрелов и атак россиян. У 56% предпринимателей региона мобилизовано до 20% от военнообязанных работников, а у 19% нет мобилизованных сотрудников.

Напомним, Верховная Рада пролонгировала военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине еще на 90 дней. Народный депутат Ярослав Железняк отметил, что нормы будут действовать как минимум до 18 ноября.