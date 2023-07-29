ВСУ наступают на 3-х участках, а россияне отказались идти в бой под Старомайорским, — ISW

Силы обороны Украины продвинулись вблизи Бахмута, Курдюмовки и Андреевки и продолжили наземные атаки вдоль границы Донецко-Запорожской области вблизи Старомайорского и Урожайного.

Силы обороны Украины провели контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта и продвинулись в районе Бахмута. Между тем ВС РФ из-за потерь отказались идти в бой под Старомайорским. Об этом говорится в анализе американского Института изучения войны (ISW) за 28 июля.

Так, 28 июля в Минобороны Украины заявили, что ВСУ продолжили контрнаступление на северном и южном флангах Бахмута и имеют продвижение на юг от города-крепости. 28 июля российские военные блогеры сообщили, что Силы обороны продвинулись вблизи Курдюмовки и Андреевки и продолжили наземные атаки вдоль границы Донецко-Запорожской области вблизи Старомайорского и Урожайного. Также российские военные признали, что ВСУ деоккупировали Старомайорское 27 июля.

Также есть продвижение Сил обороны на 10-12 километров от основной линии российской обороны на Бердянском направлении.

Российские милблогеры утверждали, что ВС РФ отбили украинские наземные атаки вблизи Роботино, Вербового и Пятихаток на западе Запорожской области.

Командир российского батальона "Восток" Александр Ходаковский заявил, что ВСУ могут наносить удары по всей глубине обороны ВС РФ, и что эти удары убивают российское командование.

В Генштабе Украины сообщали, что 247-й гвардейский десантно-штурмовой полк (7-я дивизия ВДВ) отказался вступать в бой под Старомайрским из-за значительных потерь россиян и победы украинских военных на поле.

Напомним, что под Бахмутом артиллеристы разнесли позиции ВС РФ "Градом". ВСУ обнаружили и уничтожили врага, который пытался спрятаться в лесополосе.

Ранее сообщалось, что в России на сайте МО РФ изменили карту одного из военных округов. Так, с карты Южного военного округа куда-то исчезли захваченные части Херсонской и Запорожской областей Украины.