Пела "Несе Галя воду": в Бурятии овца в вышиванке наделала переполох (фото)

На место напуганные жители вызвали ФСБ и ОМОН, а бесхозную овцу проверили на взрывчатку и другие запрещенные вещества.

В России в Бурятии магазин эвакуировали из-за игрушки в украинской одежде. Об этом сообщает российский телеграм-канал, который связывают с Ксенией Собчак, "Осторожно новости".

Так, в бурятском поселке городского типа Селингинск 37-летняя жительница Валентина Б. шла по улице и нашла на дороге бесхозную игрушку с этикеткой. Она взяла ее и отнесла в ближайший игрушечный магазин, а также сделала фото игрушки и выложила его в группе поселка в Viber, чтобы найти владельца.

Игрушкой оказалась овечка в национальном украинском наряде с веночком на голове. Когда на нее нажать, можно услышать душевную украинскую народную песню "Несе Галя воду".

Игрушку сочли подозрительной, и в магазин прибыли ОМОН и ФСБшники. Они проверили поющую овцу на взрывчатку и другие запрещенные вещества. Дальнейшая судьба найденыша неизвестна.

Как сообщает телеграм-канал, аналогичная история с игрушечной овцой произошла в октябре 2022 года в Краснодаре, она также не была опасной.

Напомним, что в Петербурге местные жители заметили "подозрительных лиц" с железной арматурой, украинскими флагами, шинами и коктейлями Молотова. Это обеспокоило местных жителей и они вызвали полицию.

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